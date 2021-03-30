Перший західноукраїнський інтерактивний музей науки відкриють у Львові

У Львові планують створити інтерактивний музей науки. Облаштують лабораторії та експозиції до кінця поточного 2021 року. Його облаштують в центрі міста – у будівлі колишнього коледжу інфокомунікації.

Його площа сягатиме близько тисячі квадратних метрів. До створення музею приєднається Мала академія наук України. Вони працюватимуть на основі напрацювань Tech StartUp School "Львівської політехніки".

До теми Інновації у школах: на Донеччині пройшов фінал конкурсу smart-рішень – команди та їх винаходи

Що додатково відомо про музей

Освітній інтерактивний науковий центр облаштують у навчальному корпусі на Січових стрільців, 7. Навчальний процес коледжу інфокомунікації переїде у приміщення на вулиці Володимира Великого.

Цей музей буде не просто виставковий та інтерактивний. Він слугуватиме для навчальних цілей, розвитку науки, інновацій. Там будуть не тільки експонати, але й лабораторії для студентів, школярів, молодих підприємців, які будуть взаємодіяти між собою,

— розповів директор Tech StartUp School та Наукового парку Назар Подольчак.

Керівники проєкту сподіваються пробудити інтерес до науки у дітей. Зокрема, до фізики, хімії та біотехнології.

Додатково у Львові створять інноваційний підрозділ Tech StartUp School з навчальними програмами, винаходами та стартапами.

Перший в Україні інтерактивний музей науки відкрили в Києві у жовтні 2020 року . Також планують відкрити такі освітні центри в Маріуполі та Полтаві.

Гроші для створення інтерактивно-освітнього музею у Львові виділять з державного бюджету. На це витратять близько 12 – 15 мільйонів гривень.

У приміщені вже розпочали ремонт. Його сподіваються відкрити до кінця 2021 року.