У Львові планують відкрити перший в Україні Центр підліткової адикції. Його створять для допомоги та профілактики залежностей у дітей та підлітків.

Заклад охоплюватиме весь спектр допомоги узалежненим дітям. Спеціалісти допоможуть сформувати у дітей та підлітків нові життєві навички. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Чому у Львові створять Центр підліткової адикції

За останні роки в Україні збільшилась кількість дітей та підлітків з різними залежностями. Багато школярів вживають психостимулятори, наркотики, алкоголь та страждають від ігроманії. Саме тому Інститут психотерапії залежності та благодійний фонд "Легіон Світла" ініціювали створення центру допомоги залежним дітям.

У закладі будуть відділення постійного та денного перебування, які створять для підлітка стабільні й безпечні умови. Спеціалісти центру допоможуть дітям нормалізувати їхній психоемоційний стан та навчать підлітків впливати на важкі прояви залежної поведінки.

На скількох дітей розрахований центр

На початковому етапі роботи Центр підліткової адикції розрахований на одночасне перебування у ньому 20 дітей та підлітків. У закладі працюватиме реабілітаційна команда з 8 фахівців.

Керівниця Інституту психотерапії залежностей Світлана Михайлів розповіла, що центр допомоги залежним дітям може стати національним проєктом. Він об'єднає передові наукові розробки щодо протидії залежностей, тому матиме достатньо даних для формування держполітики у сфері розвитку дітей.