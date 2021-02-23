Ремонтні роботи на вулицях Пекарській, Степана Бандери та Богдана Хмельницького у Львові призупиняли, у зв'язку з погодними умовами. Проте 22 лютого їх відновили, адже на Львівщину прийшло потепління.

Ремонт на вулицях Пекарській, Степана Бандери та Богдана Хмельницького розпочали у 2020 році. Наразі там проводять підготовчі роботи до відновлення робіт.

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Ремонтні роботи на вулицях поступово відновлюють

Прессекретар ЛКП "Львівавтодор" Олексій Хміль розповів, що наразі підприємство займається ремонтом трьох торішніх об'єктів – вулиць Пекарська, Степана Бандери та Богдана Хмельницького.

Після Різдвяних свят роботи на цих вулицях активно проводилися. Проте, через погодні умови – значні опади снігу, роботи були призупинені. Однак вчора, 22 лютого, роботи відновили,

– зазначив Хміль.

Зараз спеціалісти проводять підготовчі роботи з відновлення ремонтних робіт. Зокрема, на вулицях Пекарській, Бандери та Хмельницького готуються до влаштування каналізації.

Коротко про ремонти вулиць Пекарської, Бандери та Хмельницького