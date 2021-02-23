У Львові відновили ремонтні роботи на 3 вулицях: що відомо

Ремонтні роботи на вулицях Пекарській, Степана Бандери та Богдана Хмельницького у Львові призупиняли, у зв'язку з погодними умовами. Проте 22 лютого їх відновили, адже на Львівщину прийшло потепління.
Ремонт на вулицях Пекарській, Степана Бандери та Богдана Хмельницького розпочали у 2020 році. Наразі там проводять підготовчі роботи до відновлення робіт.
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Ремонтні роботи на вулицях поступово відновлюють
Прессекретар ЛКП "Львівавтодор" Олексій Хміль розповів, що наразі підприємство займається ремонтом трьох торішніх об'єктів – вулиць Пекарська, Степана Бандери та Богдана Хмельницького.
Після Різдвяних свят роботи на цих вулицях активно проводилися. Проте, через погодні умови – значні опади снігу, роботи були призупинені. Однак вчора, 22 лютого, роботи відновили,
– зазначив Хміль.
Зараз спеціалісти проводять підготовчі роботи з відновлення ремонтних робіт. Зокрема, на вулицях Пекарській, Бандери та Хмельницького готуються до влаштування каналізації.
Коротко про ремонти вулиць Пекарської, Бандери та Хмельницького
- Проєкт реконструкції вулиці Пекарської розробило ЛКП "Інститут просторового розвитку". Тут проведуть капремонт дороги з бруківки та мозаїки, облаштують місця для паркування та велосмуги, замінять усі комунікації – мережі водопостачання й каналізації, газопостачання, електропостачання та теплопостачання. За проєктом, Пекарська стане інклюзивною – тут створять умови для безперешкодного і зручного пересування маломобільних груп населення.
- Ремонт вулиці Бандери поділено на 3 етапи. Перший етап – це реконструкція ділянки дороги від вулиці Чупринки до Антоновича, другий – від вулиці Антоновича до Героїв УПА, третій – від вулиці Героїв УПА до Городоцької. Вартість проєкту реконструкції вулиці Бандери становить близько 216 мільйонів гривень.
- Загальна вартість ремонту вулиці Хмельницького становить 175,4 мільйона гривень. Проєкт передбачає, що тут замінять дорожнє покриття, встановлять дощоприймачі та облаштують двосмугову проїзну частину. На відремонтованій вулиці з'являться напрямні острівці на перехрестях, велодоріжки з обох сторін дороги, нові пішохідні тротуари, зупинки громадського транспорту та кишеньки для паркування.