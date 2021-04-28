В АТП №1 анонсували відновлення роботи трьох автобусних маршрутів, які скасували через локдаун. У Львові знову почнуть курсувати автобуси № 2А, 10 та 45.

Курсування автобусів тимчасово зупинили на час локдауну. У АТП №1 очікували, що він триватиме до кінця Великодніх свят.

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У Львові відновлять 3 автобусні маршрути

Роботу автобусних маршрутів №2А, 10 та 45 планують відновлювати поетапно. Автобуси повинні почати курсувати у звичному режимі вже після Великодніх і травневих свят.

На час локдауну курсування маршрутів №2А, №10 і №45 було призупинено. Очікувалося, що локдаун триватиме до завершення Великодніх і травневих свят,

– розповів директор ЛК "АТП №1" Орест Хамула.

Наразі підприємство потребує часу на підготовку до випуску автобусів та водіїв. Заплановано, що автобуси №45 почнуть курсувати з 5 травня, а маршрути №2А та №10 – після 11 травня.