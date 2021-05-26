Маршрут №5А відновить свою роботу з 27 травня. Своєю чергою, автобуси №10 з 29 травня почнуть їздити й у вихідні дні.

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Автобуси № 5А знову почнуть курсувати

Автобусний маршрут №5А, що сполучає Львів та Винники, відновить роботу 27 травня. У робочі дні курсуватимуть 4 автобуси середнього класу, а у вихідні – 3.

Маршрут автобусів №5А:

площа Різні;

проспект Чорновола;

проспект Свободи;

площа Міцкевича;

площа Галицька;

площа Соборна;

вулиця Винниченка;

площа Митна;

вулиця Личаківська;

Винники: вулиця Галицька – вулиця Шевченка – вулиця Стуса – вулиця Франка – вулиця Забава;

вулиця Личаківська;

вулиця Підвальна;

площа Данила Галицького;

вулиця Гонти;

площа Князя Ярослава Осмомисла;

площа Різні.

Зверніть увагу! Раніше маршрут автобусів №5а, що сполучав Винники з центром Львова, кілька разів змінювали та скасовували. Зокрема, це траплялось через ремонт вулиці Личаківської. Її відкрили для проїзду 7 грудня.

Автобуси №10 курсуватимуть й у вихідні дні

З 29 травня автобуси №10 почнуть курсувати не лише в будні, а й у вихідні дні. Цей маршрут сполучає Головний залізничний вокзал та ТРЦ King Cross Leopolis. В робочі дні курсують 6 великих автобусів. Своєю чергою, в суботу та неділю їздитимуть 4 автобуси.

Маршрут автобусів №10:

ТРЦ King Cross Leopolis;

вулиця Стрийська;

вулиця Княгині Ольги;

ТЦ Victoria Gardens;

Скнилівок;

вулиця Кульпарківська;

вулиця Городоцька;

Залізничний вокзал.

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У Львові запустять новий маршрут №22

З 28 травня до села Воля-Гомулецька курсуватиме міський маршрут № 22. За словами начальника управління транспорту ЛМР Ореста Олеськіва, раніше до села їздив автобус, який обслуговував обласний перевізник. Проте він зупинив свою роботу. Тож наразі Шевченківська райдержадміністрація проводить ремонт частини дороги між Брюховичами та Волею-Гомулецькою, щоб запустити цією дорогою автобуси № 22.

У квітні цього року рішенням виконавчого комітету ми затвердили новий маршрут № 63, який мав би сполучити Львів з селом Воля-Гомулецька і селом Гряда. Однак поліція його не погоджує, посилаючись на норму законодавства, і неможливість зараз створення такого міського маршруту,

– зазначив Олеськів.

Місто не може залишити жителів села без можливості доїзду до Львова. Тож маршрут автобусів №22, які курсують до Брюховичів, продовжать до села Воля-Гомулецька.

"У четвер плануємо тестово проїхатись автобусом цим маршрутом, а з п'ятниці запустити його в роботу", – підсумував посадовець.

За його словами, вартість проїзду буде така ж, як у межах Львова. Відповідно, якщо автобуси запустять у п'ятницю, 28 травня, то вартість проїзду становитиме 10 гривень, бо напередодні її підвищили.