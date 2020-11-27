У Львові продовжують ремонтувати вулиці та дороги. Європейський інвестиційний банк профінансує реконструкцію 2 львівських вулиць – Мазепи та Грінченка.

У межах проєкту "Підвищення безпеки доріг в містах України" Європейський інвестиційний банк надасть фінансову допомогу українським містам. Проте банк обрав лише 6 міст, яким скерує гроші: Львів, Київ, Одеса, Харків, Кам'янець-Подільський, Дніпро. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Чому місто спрямує гроші на ремонт Мазепи та Грінченка

Гроші, які Європейський інвестиційний банк виділить Львову, місто спрямує на ремонт вулиць Грінченка та Мазепи, бо вони є одними з найважливіших магістралей північної частини Львова.

Ці вулиці мають значно більше транспортне навантаження, ніж інші хордові магістралі Львова, оскільки тут розривається кільце об'їзної дороги. Тому вулицями Мазепи та Грінченка пересувається значна кількість вантажного транспорту міжміського та міжнародного сполучення.

Також ці вулиці щільно забудовані багатоповерхівками, а інфраструктура мікрорайону – сильно зношена.

Проте вулиці Мазепи та Грінченка дуже важливі з точки зору охорони здоров’я — тут розташований найбільший в місті комплекс лікарень, зокрема й дитячих.

Район стрімко розвивається — тут триває будівництво нових житлових кварталів, офісів, ТРЦ та відновлення лікарні.

Дивіться візуалізацію, як виглядатимуть вулиці Мазепи та Грінченка / Візуалізація "Інституту просторового розвитку"

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Що планують облаштувати на вулицях Мазепи та Грінченка

Відремонтовані вулиці Мазепи та Грінченка стануть інклюзивними . Тут планують забезпечити зручну інфраструктуру та доступ до громадського транспорту для маломобільних груп населення. Усі зупинки обладнають комфортними посадковими майданчиками та пандусами, щоб люди без проблем могли ними користуватись.

. Тут планують забезпечити зручну інфраструктуру та доступ до громадського транспорту для маломобільних груп населення. Усі зупинки обладнають комфортними посадковими майданчиками та пандусами, щоб люди без проблем могли ними користуватись. На відновлених вулицях створять сучасну та безпечну пішохідну та велосипедну інфраструктуру. До зупинок облаштують пішохідні переходи. По всій довжині вулиці будуть велосипедні смуги .

. Також тут облаштують місця для паркування .

. На перехресті вулиць Мазепи та Замарстинівської створять кільцеву розв’язку з 2 смугами руху.

Також відреконструюють регульовані перехрестя та скоординують режими роботи світлофорів.

регульовані та скоординують режими роботи світлофорів. За проєктом, вулицю розширять до 4 смуг (по 2 в кожен бік), на яких пріоритет нададуть громадському транспорту.

Завдяки розвитку можливостей громадського транспорту на вулицях стане можливо створити 2 нові тролейбусні маршрути та врахувати будівництво трамвайних ліній на Замарстинівській та Миколайчука.

та врахувати на Замарстинівській та Миколайчука. Під час ремонтних робіт на вулицях Мазепи та Грінченка зберігатиметься доступ до установ, підприємств та житлових будинків.

Зверніть увагу! Місто прагне, аби мікрорайон був зручним для кожної людини. Тому ви можете надіслати свої пропозиції щодо реалізації проєкту на електронну скриньку mazepylviv2021@gmail.com.

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Що відомо про проєкт Європейського інвестиційного банку

Метою проєкту "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України" є створення безпечних умов для усіх учасників дорожнього руху – пасажирів громадського транспорту, пішоходів, велосипедистів та водіїв. Завдяки цьому знизиться рівень смертності, травматизму на вулицях міст та зменшення кількості ДТП.

Інвестиції Європейського банку також стимулюватимуть перехід до більш екологічно системи громадського транспорту, що наразі є одним із пріоритетних напрямків фінансування для європейських інституцій.