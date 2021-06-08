У Львові з вікна 7 поверху студентського гуртожитку випала 17-річна дівчина

З вікна 7 поверху гуртожитку на вулиці Лисинецькій випала 17-річна дівчина. Студентка отримала травми, які були несумісні з життям. Вона загинула на місці.

У 9-поверховому гуртожитку на вулиці Лисинецькій проживають студенти Техніко-економічного коледжу НУ "Львівська політехніка". За інформацією ZAXID.NET, загибла навчалась на 2 курсі.

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Внаслідок падіння з 7 поверху дівчина загинула

Приблизно о 6:00 правоохоронцям надійшло повідомлення від медиків.

Вони розповіли, що на вулиці Лисинецькій загинула молода дівчина, яка впала з висоти.

На місце події приїхали слідчо-оперативна група та співробітники інших підрозділів Львівського райуправління поліції.

Загиблою виявилась 17-річна жителька Яворівського району.

Вона випала з вікна 7 поверху гуртожитку, в якому проживала.

Правоохоронці проводять розслідування

У пресслужбі НУ "Львівська політехніка" розповіли, що загибла навчалася на 2 курсі Техніко-економічного коледжу на спеціальності правознавство.

Вона була сама в кімнаті, замкнулася зсередини. На місці працюють слідчі, які з'ясовують обставини загибелі,

– зазначила речниця університету Наталія Павлишин.

Правоохоронці планують відкрити кримінальне провадження за умисне вбивство з приміткою "самогубство". Наразі слідчі проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини події.