У Львові правоохоронці викрили підпільне казино. Гральний бізнес організували 6 львів'ян. Зловмисникам загрожує чималий штраф.

Усім 6 зловмисникам вже повідомили про підозру в занятті гральним бізнесом. Їм загрожує до 680 тисяч гривень штрафу. Про це повідомила пресслужба Львівської облпрокуратури.

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Як чоловіки організували підпільне казино

Правоохоронці встановили, що учасники організованої групи, до складу якої входили 6 львів’ян, створили підпільне казино у Львові.

Зловмисники обладнали приміщення, де відвідувачі могли грати азартні ігри на гральних автоматах.

Обов’язковою умовою була сплата гравцем грошей для можливості здійснення ставок.

Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили робочу станцію адміністратора (ноутбук та системний блок комп’ютера), програмні модулі спеціалізованого програмного забезпечення, 7 ноутбуків, чорнову бухгалтерію, мобільні телефони та близько 10 тисяч гривень.

Дивіться фото обшуку в підпільному казино / Фото Львівської облпрокуратури

Що загрожує зловмисникам

Слідчі повідомили про підозру в занятті гральним бізнесом усім 6 зловмисникам. Санкція статті передбачає штраф від 170 до 680 тисяч гривень з позбавленням права обіймати певні посади на 1 рік.

Невдовзі суд обере зловмисникам запобіжні заходи. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.