У Львові викрили підпільне казино: організаторам загрожує чималий штраф – фото
У Львові правоохоронці викрили підпільне казино. Гральний бізнес організували 6 львів'ян. Зловмисникам загрожує чималий штраф.
Усім 6 зловмисникам вже повідомили про підозру в занятті гральним бізнесом. Їм загрожує до 680 тисяч гривень штрафу. Про це повідомила пресслужба Львівської облпрокуратури.
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Як чоловіки організували підпільне казино
- Правоохоронці встановили, що учасники організованої групи, до складу якої входили 6 львів’ян, створили підпільне казино у Львові.
- Зловмисники обладнали приміщення, де відвідувачі могли грати азартні ігри на гральних автоматах.
- Обов’язковою умовою була сплата гравцем грошей для можливості здійснення ставок.
- Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили робочу станцію адміністратора (ноутбук та системний блок комп’ютера), програмні модулі спеціалізованого програмного забезпечення, 7 ноутбуків, чорнову бухгалтерію, мобільні телефони та близько 10 тисяч гривень.
Дивіться фото обшуку в підпільному казино / Фото Львівської облпрокуратури
Що загрожує зловмисникам
Слідчі повідомили про підозру в занятті гральним бізнесом усім 6 зловмисникам. Санкція статті передбачає штраф від 170 до 680 тисяч гривень з позбавленням права обіймати певні посади на 1 рік.
Невдовзі суд обере зловмисникам запобіжні заходи. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
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