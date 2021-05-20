У Львові на місяць вимкнули гарячу воду: розпочались традиційні гідравлічні випробування

У Львові 20 травня розпочались гідравлічні випробування теплових мереж. Відтак багато вулиць міста на місяць залишились без гарячої води. Проте у 2021 році вперше її подачу до медзакладів не припинятимуть.

Гарячої води не буде на час проведення гідравлічних випробувань та ліквідації пошкоджень на трубопроводах. У деякі будинки водопостачання відновлять 3 червня, а в інші – 23 червня.

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У Львові готуються до опалювального сезону 2021 – 2022

У департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР розповіли, що щорічні гідравлічні випробування теплових мереж – це необхідні роботи, які є обов'язковими до виконання. Під час підготовки до опалювального сезону власники тепломереж повинні перевірити устаткування на щільність та міцність.

Гідравлічні випробування – це обов'язкова вимога, яку необхідно виконати, щоб забезпечити надійне і стабільне проходження опалювального сезону, зменшити й не допустити аварійності, побачити, де є слабкі місця і ліквідувати їх під час літньої ремонтної кампанії,

– зазначили в департаменті.

Гідравлічні випробування дають можливість промоніторити наявність потенційних витоків на теплових мережах та замінити ці слабкі місця.

Відтак на період випробувань гарячу воду вимкнуть в усіх районах міста. Проте цього року вперше не зупинятимуть подачу гарячої води до основних медзакладів. Котельні, які їх обслуговують, не зупинятимуть. Пізніше лікарні перемкнуть до інших джерел теплопостачання.

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Де у Львові вимкнули гарячу воду

У ЛМКП "Львівтеплоенерго" розповіли, що з 20 травня проводитимуть гідравліку теплових мереж від ТЕЦ-1, ТЦ "Південна" і ТЦ "Північна". У зв'язку з цим припинять подачу гарячої води.

Де не буде води з 20 травня до 21 червня:

Сихівський район – проспект Червоної Калини, вулиці Морозна, Сихівська, Зубрівська, Монастирського, Довженка, Хуторівка, Чукаріна, Хоткевича, Полуботка, Кавалерідзе, Антоненка-Давидовича, Коломийська, Кос-Анатольського, Трильовського, Вернадського, Антонича, Драгана, Скрипника, Освицька;

– проспект Червоної Калини, вулиці Морозна, Сихівська, Зубрівська, Монастирського, Довженка, Хуторівка, Чукаріна, Хоткевича, Полуботка, Кавалерідзе, Антоненка-Давидовича, Коломийська, Кос-Анатольського, Трильовського, Вернадського, Антонича, Драгана, Скрипника, Освицька; на вулицях Стрийська , Бондарська, Скорини, Гашека, Лазаренка, Сахарова, Куликівська, Єфремова, Гвардійська, Лукаша, Моршинська, Кастелівка, Вітовського, Наукова, Володимира Великого та прилеглих до них вулиць Рубчака, Тролейбусна, Княгині Ольги , Симоненка, Пулюя, Бойчука, Кульпарківська та інші;

, Бондарська, Скорини, Гашека, Лазаренка, Сахарова, Куликівська, Єфремова, Гвардійська, Лукаша, Моршинська, Кастелівка, Вітовського, Наукова, Володимира Великого та прилеглих до них вулиць Рубчака, Тролейбусна, , Симоненка, Пулюя, Бойчука, Кульпарківська та інші; на вулицях Шафарика, Джорджа Вашингтона, Пасічна , Лисеницька, Китайська, Ярошинської, Дністерська, Раковського, Липова Алея, Зелена ;

, Лисеницька, Китайська, Ярошинської, Дністерська, Раковського, Липова Алея, ; мікрорайон "Новий Львів" – вулиці Чмоли, Тернопільська, Ярославенка, Мишуги, Тіверська, Панаса Мирного, Запорізька, Героїв Крут, Литовська, Литвиненка, Угорська, Навроцького, Карбишева, Кам'янецька, Енергетична, Карманського;

– вулиці Чмоли, Тернопільська, Ярославенка, Мишуги, Тіверська, Панаса Мирного, Запорізька, Героїв Крут, Литовська, Литвиненка, Угорська, Навроцького, Карбишева, Кам'янецька, Енергетична, Карманського; Шевченківський район – вулиці Грінченка, Чигиринська, Мідна, Хмельницького, Мазепи, Миколайчука, Щурата, Леннона, Плугова, Студинського, Хвильового, Лінкольна, Тичини, Льняна, Інструментальна, Замарстинівська, Панча, Варшавська, Липи, Підголоско, Плужника, Масарика, Окуневського, Кошиця, Сосюри, Липинського, Джерельна, Сорочинська та проспект Чорновола.

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Де не буде води з 20 травня до 3 червня

У ЛКП "Залізничнетеплоенерго" повідомили, що у зв'язку з гідравлічними випробуваннями теплових мереж не подаватимуть гарячу воду з 20 травня до 3 червня.

вулиця Патона – будинки № 2а, 2 – 35, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 12;

вулиця Виговського – будинки № 72, 1 – 37, 39 – 65, 67 – 89;

вулиця Сигнівка – будинки № 3, 5, 7, 9, 11;

вулиця Любінська – будинки № 89 – 107, 94 – 104, 150 – 164;

вулиця Полтави – будинок № 34;

вулиця Ряшівська – будинки № 7, 9, 13, 15, 27;

вулиця Кричевського – будинок № 65;

вулиця Баштанна – будинки № 1, 3;

вулиця Гірника – будинок № 1;

вулиця Городоцька – будинки № 241 – 249;

вулиця Головатого – будинки № 1 – 7;

вулиця Караджича – будинки № 13, 14, 14а, 16, 29а, 29б, 29в;

вулиця Мисливська – будинки № 15, 27, 29;

вулиця Яворницького – будинки № 1а – 11;

вулиця Петлюри – будинки № 2 – 53, 34;

вулиця Кульчицька – будинки № 1 – 16в;

вулиця Кульпарківська – будинки № 128 – 142, 154 – 180;

вулиця Чувашська – будинок № 29;

вулиця Садова – будинки № 7, 9, 13, 15, 27а;

вулиця Роксоляни – будинки № 28, 51, 57, 59, 63, 65, 65а, 33;

вулиця Широка – будинки № 29, 75, 77, 64 – 100;

вулиця Суботівська – будинки № 2, 7, 9, 11, 8, 10, 12;

вулиця Сяйво – будинки № 11, 13, 15, 17, 19, 21;

вулиця Вигоди – будинки № 21, 36, 54, 56, 58, 60, 62;

вулиця Ангарна – будинок № 18;

вулиця Планерна – будинок № 12;

вулиця Доробок – будинок № 48;

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вулиця Сластіона – будинок № 58;

вулиця Низинна – будинки № 2, 4, 5, 52, 60;

вулиця Повітряна – будинки № 92, 94, 65, 88, 68;

вулиця Сірка – будинки № 2, 25;

вулиця Мундяка – будинок № 8;

вулиця Калнишевського – будинки № 1, 2, 4, 4а, 6;

вулиця Шевченка – будинки № 318 – 416;

вулиця Річицька – будинок № 9;

вулиця Біберовича – будинки № 9, 11, 13а;

вулиця Ожинова – будинок № 1;

вулиця Порічкова, – будинок № 5;

вулиця Величковського – усі будинки.

Якщо комунальники під час проведення гідравлічних випробувань виявлять пошкодження теплових мереж, термін припинення подачі гарячої води можуть продовжити.