Гідравлічні випробування теплових мереж проводять щороку. Вони необхідні для того, щоб виявити дефекти, що підлягають ліквідації під час літнього ремонтного періоду, та перевірити щільність та міцність трубопроводів й арматури.

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Гідравлічні випробування розпочнуться 21 травня

Першим етапом підготовки до ремонтної кампанії є проведення гідравлічних випробувань теплових мереж. ЛМКП "Львівтеплоенерго" і ЛКП "Залізничнетеплоенерго" розпочне їх з 21 травня. На час проведення гідравліки та ліквідації пошкоджень на трубопроводах у будинках тимчасово зупинять подачу гарячої води.

У ЛМКП "Львівтеплоенерго" розповіли, що з 21 травня проводитимуть гідравліку теплових мереж від ТЕЦ-1, ТЦ "Південна" і ТЦ "Північна". У зв'язку з цим припинять подачу гарячої води.

Де не буде води з 21 травня до 21 червня:

Сихівський район – проспект Червоної Калини, вулиці Морозна, Сихівська, Зубрівська, Монастирського, Довженка, Хуторівка, Чукаріна, Хоткевича, Полуботка, Кавалерідзе, Антоненка-Давидовича, Коломийська, Кос-Анатольського, Трильовського, Вернадського, Антонича, Драгана, Скрипника, Освицька;

– проспект Червоної Калини, вулиці Морозна, Сихівська, Зубрівська, Монастирського, Довженка, Хуторівка, Чукаріна, Хоткевича, Полуботка, Кавалерідзе, Антоненка-Давидовича, Коломийська, Кос-Анатольського, Трильовського, Вернадського, Антонича, Драгана, Скрипника, Освицька; на вулицях Стрийська , Бондарська, Скорини, Гашека, Лазаренка, Сахарова, Куликівська, Єфремова, Гвардійська, Лукаша, Моршинська, Кастелівка, Вітовського, Наукова, Володимира Великого та прилеглих до них вулиць Рубчака, Тролейбусна, Княгині Ольги , Симоненка, Пулюя, Бойчука, Кульпарківська та інші;

, Бондарська, Скорини, Гашека, Лазаренка, Сахарова, Куликівська, Єфремова, Гвардійська, Лукаша, Моршинська, Кастелівка, Вітовського, Наукова, Володимира Великого та прилеглих до них вулиць Рубчака, Тролейбусна, , Симоненка, Пулюя, Бойчука, Кульпарківська та інші; на вулицях Шафарика, Джорджа Вашингтона, Пасічна , Лисеницька, Китайська, Ярошинської, Дністерська, Раковського, Липова Алея, Зелена ;

, Лисеницька, Китайська, Ярошинської, Дністерська, Раковського, Липова Алея, ; мікрорайон "Новий Львів" – вулиці Чмоли, Тернопільська, Ярославенка, Мишуги, Тіверська, Панаса Мирного, Запорізька, Героїв Крут, Литовська, Литвиненка, Угорська, Навроцького, Карбишева, Кам'янецька, Енергетична, Карманського;

Де не буде води з 21 травня до 14 червня:

Шевченківський район – вулиці Грінченка, Чигиринська, Мідна, Хмельницького, Мазепи, Миколайчука, Щурата, Леннона, Плугова, Студинського, Хвильового, Лінкольна, Тичини, Льняна, Інструментальна, Замарстинівська, Панча, Варшавська, Липи, Підголоско, Плужника, Масарика, Окуневського, Кошиця, Сосюри, Липинського, Джерельна, Сорочинська та проспект Чорновола.

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Де не буде води з 21 травня до 4 червня

У ЛКП "Залізничнетеплоенерго" повідомили, що у зв'язку з гідравлічними випробуваннями теплових мереж не буде подаватимуть гарячу воду з 21 травня до 4 червня.

вулиця Патона – будинки № 2а, 2 – 35, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 12;

вулиця Виговського – будинки № 72, 1 – 37, 39 – 65, 67 – 89;

вулиця Сигнівка – будинки № 3, 5, 7, 9, 11;

вулиця Любінська – будинки № 89 – 107, 94 – 104, 150 – 164;

вулиця Полтави – будинок № 34;

вулиця Ряшівська – будинки № 7, 9, 13, 15, 27;

вулиця Кричевського – будинок № 65;

вулиця Баштанна – будинки № 1, 3;

вулиця Гірника – будинок № 1;

вулиця Городоцька – будинки № 241 – 249;

вулиця Головатого – будинки № 1 – 7;

вулиця Караджича – будинки № 13, 14, 14а, 16, 29а, 29б, 29в;

вулиця Мисливська – будинки № 15, 27, 29;

вулиця Яворницького – будинки № 1а – 11;

вулиця Петлюри – будинки № 2 – 53, 34;

вулиця Кульчицька – будинки № 1 – 16в;

вулиця Кульпарківська – будинки № 128 – 142, 154 – 180;

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вулиця Чувашська – будинок № 29;

вулиця Садова – будинки № 7, 9, 13, 15, 27а;

вулиця Роксоляни – будинки № 28, 51, 57, 59, 63, 65, 65а, 33;

вулиця Широка – будинки № 29, 75, 77, 64 – 100;

вулиця Суботівська – будинки № 2, 7, 9, 11, 8, 10, 12;

вулиця Сяйво – будинки № 11, 13, 15, 17, 19, 21;

вулиця Вигоди – будинки № 21, 36, 54, 56, 58, 60, 62;

вулиця Ангарна – будинок № 18;

вулиця Планерна – будинок № 12;

вулиця Доробок – будинок № 48;

вулиця Сластіона – будинок № 58;

вулиця Низинна – будинки № 2, 4, 5, 52, 60;

вулиця Повітряна – будинки № 92, 94, 65, 88, 68;

вулиця Сірка – будинки № 2, 25;

вулиця Мундяка – будинок № 8;

вулиця Калнишевського – будинки № 1, 2, 4, 4а, 6;

вулиця Шевченка – будинки № 318 – 416;

вулиця Річицька – будинок № 9;

вулиця Біберовича – будинки № 9, 11, 13а;

вулиця Ожинова – будинок № 1;

вулиця Порічкова, – будинок № 5;

вулиця Величковського – усі будинки.

Зверніть увагу! У разі виникнення пошкоджень теплових мереж на окремих вулицях термін відключення гарячого водопостачання можуть продовжити.