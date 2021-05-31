У Львові та Винниках 31 травня низка вулиць залишиться без світла: адреси

Фахівці "Львівобленерго" 31 травня проводитимуть ремонтні роботи на електромережах. Тож низка вулиць у Львові та Винниках тимчасово залишаться без світла.
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
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Де у Львові не буде світла з 9:00 до 17:00
- вулиця Володимира Великого – будинки № 49, 49а, 53, 53а, 55, 55а, 55б;
- вулиця Городоцька – будинки № 287 – 299 (непарні);
- вулиця Малицької – будинки № 2 – 8 (парні), 3 – 5 (непарні);
- вулиця Вільхова – всі будинки.
Де у Винниках не буде світла з 9:00 до 17:00
- вулиця Лисика – будинки № 2 – 10.