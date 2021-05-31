У Львові та Винниках 31 травня низка вулиць залишиться без світла: адреси

31 травня 2021 , 10:22
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Джерело:

"Львівобленерго"

Фахівці "Львівобленерго" 31 травня проводитимуть ремонтні роботи на електромережах. Тож низка вулиць у Львові та Винниках тимчасово залишаться без світла.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.

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Де у Львові не буде світла з 9:00 до 17:00

  • вулиця Володимира Великого – будинки № 49, 49а, 53, 53а, 55, 55а, 55б;
  • вулиця Городоцька – будинки № 287 – 299 (непарні);
  • вулиця Малицької – будинки № 2 – 8 (парні), 3 – 5 (непарні);
  • вулиця Вільхова – всі будинки.

Де у Винниках не буде світла з 9:00 до 17:00

  •  вулиця Лисика – будинки № 2 – 10.
Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень світла у Львові можна дізнатись на сайті "Львівобленерго".
Автор: Ольга Котів