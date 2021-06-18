У Львові, Винниках та Брюховичах 18 червня вимикатимуть світло: список вулиць

Фахівці "Львівобленерго" 18 червня проводитимуть ремонт електромереж. Тож низка вулиць у Львові, Винниках та Брюховичах тимчасово залишаться без світла.
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
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Де не буде світла у Львові
- вулиця Богдана Хмельницького – будинки № 231, 215, 219, 221, 223;
- вулиця Володимира Великого – будинки № 41, 43, 35а, 41а;
- вулиця Скромна – всі будинки;
- вулиця Тісна – всі будинки;
- вулиця Чечета – будинки № 1 – 35 (непарні), 2 – 28 (парні);
- вулиця Каганця – будинки № 1 – 33 (непарні), 2 – 36 (парні).
Де не буде світла у Винниках
- вулиця Богдана Хмельницького – будинки № 1 – 30.
Де не буде світла у Брюховичах
- вулиця Лікарська – всі будинки;
- вулиця Нова – всі будинки;
- вулиця Середня – всі будинки;
- вулиця Висока – будинок № 13.