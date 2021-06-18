У Львові, Винниках та Брюховичах 18 червня вимикатимуть світло: список вулиць

18 червня 2021 , 13:36
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Джерело:

"Львівобленерго"

Фахівці "Львівобленерго" 18 червня проводитимуть ремонт електромереж. Тож низка вулиць у Львові, Винниках та Брюховичах тимчасово залишаться без світла.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.

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Де не буде світла у Львові

  • вулиця Богдана Хмельницького – будинки № 231, 215, 219, 221, 223;
  • вулиця Володимира Великого – будинки № 41, 43, 35а, 41а;
  • вулиця Скромна – всі будинки;
  • вулиця Тісна – всі будинки;
  • вулиця Чечета – будинки № 1 – 35 (непарні), 2 – 28 (парні);
  • вулиця Каганця – будинки № 1 – 33 (непарні), 2 – 36 (парні).

Де не буде світла у Винниках

  • вулиця Богдана Хмельницького – будинки № 1 – 30.

Де не буде світла у Брюховичах

  • вулиця Лікарська – всі будинки;
  • вулиця Нова – всі будинки;
  • вулиця Середня – всі будинки;
  • вулиця Висока – будинок № 13.
Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень світла можна дізнатись на сайті "Львівобленерго".
Автор: Ольга Котів