Причина відключення світла – проведення планових ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.

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Де у Львові не буде світла з 9:00 до 17:00

  • вулиця Єрошенка – будинки № 14, 20;
  • вулиця Гуні – будинки № 15 – 30;
  • вулиця Яцкова – будинки № 31 – 35;
  • вулиця Золота – будинки № 35 – 41;
  • вулиця Турянського – будинки № 29 – 33;
  • вулиця Мучна – будинок № 16.

Де у Винниках не буде світла з 9:00 до 17:00

  • вулиця Забава – будинки № 45, 73 – 139, 82 – 110, дачі;
  • вулиця Ломоносова – будинки № 53 – 73, 74 – 102, дачі;
  • вулиця Сонячна – всі будинки.

Де у Брюховичах не буде світла з 9:00 до 17:00

  • вулиця Квітнева – всі будинки;
  • вулиця Зоряна – всі будинки;
  • вулиця Миру – всі будинки;
  • вулиця Під Осовою – всі будинки.