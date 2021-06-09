Причина відключення світла – проведення планових ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
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Де у Львові не буде світла з 9:00 до 17:00
- вулиця Єрошенка – будинки № 14, 20;
- вулиця Гуні – будинки № 15 – 30;
- вулиця Яцкова – будинки № 31 – 35;
- вулиця Золота – будинки № 35 – 41;
- вулиця Турянського – будинки № 29 – 33;
- вулиця Мучна – будинок № 16.
Де у Винниках не буде світла з 9:00 до 17:00
- вулиця Забава – будинки № 45, 73 – 139, 82 – 110, дачі;
- вулиця Ломоносова – будинки № 53 – 73, 74 – 102, дачі;
- вулиця Сонячна – всі будинки.
Де у Брюховичах не буде світла з 9:00 до 17:00
- вулиця Квітнева – всі будинки;
- вулиця Зоряна – всі будинки;
- вулиця Миру – всі будинки;
- вулиця Під Осовою – всі будинки.