У Львові, Винниках, Лисиничах та Підбірцях 30 березня вимикатимуть воду / 24 канал

Фахівці "Львівводоканалу" продовжують проводити планові ремонти водопроводів. Через заміну аварійної ділянки трубопроводу на магістральному водогоні Винники – Кривчиці 30 березня низка вулиць у Львові, Винниках, Лисиничах та Підбірцях тимчасово залишаться без води.