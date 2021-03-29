Через ремонт 30 березня у Львові, Винниках, Лисиничах та Підбірцях вимкнуть воду: адреси

Джерело:"Львівводоканал"
Фахівці "Львівводоканалу" продовжують проводити планові ремонти водопроводів. Через заміну аварійної ділянки трубопроводу на магістральному водогоні Винники – Кривчиці 30 березня низка вулиць у Львові, Винниках, Лисиничах та Підбірцях тимчасово залишаться без води.
Причина вимкнення води – заміна аварійної ділянки трубопроводу на водогоні в районі вулиці Бігова, 17. Відновлення стабільного водопостачання очікують 31 березня о 6:00.
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Жителів просять створити добовий запас води. Після завершення ремонтних робіт вуличну водопровідну мережу помиють. У цей період можливе тимчасове погіршення якості води – забруднення іржею, що змивається з внутрішніх стінок водопроводу.Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".