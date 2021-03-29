Через ремонт 30 березня у Львові, Винниках, Лисиничах та Підбірцях вимкнуть воду: адреси

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Джерело:

"Львівводоканал"

Фахівці "Львівводоканалу" продовжують проводити планові ремонти водопроводів. Через заміну аварійної ділянки трубопроводу на магістральному водогоні Винники – Кривчиці 30 березня низка вулиць у Львові, Винниках, Лисиничах та Підбірцях тимчасово залишаться без води.

Причина вимкнення води – заміна аварійної ділянки трубопроводу на водогоні в районі вулиці Бігова, 17. Відновлення стабільного водопостачання очікують 31 березня о 6:00.

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Де не буде води з 7:00 до 20:00

  • Бігова – всі будинки;
  • Визвольна – всі будинки;
  • Вовка – всі будинки;
  • Глиняна – всі будинки;
  • Іванова Гора – всі будинки;
  • Лотоцького – всі будинки;
  • Малі Кривчиці – всі будинки;
  • Переможна – всі будинки;
  • Поетична – всі будинки;
  • Приязна – всі будинки;
  • Тракт Глинянський – 83, 85, 87, 89а, 89б;
  • Лисиничі;
  • Підбірці;
  • Винники.

Жителів просять створити добовий запас води. Після завершення ремонтних робіт вуличну водопровідну мережу помиють. У цей період можливе тимчасове погіршення якості води – забруднення іржею, що змивається з внутрішніх стінок водопроводу.

Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".