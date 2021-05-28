Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.

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Де у Львові не буде світла з 9:00 до 17:00

  • вулиця Вулецька – будинки № 9 – 17, 14 – 26;
  • вулиця Лисинецька – будинки № 1 – 13 (непарні), 19, 22, 24.

Де у Винниках не буде світла з 9:00 до 17:00

  • вулиця Хмельницького – всі будинки.

Де у Рудному не буде світла з 9:00 до 17:00

  • вулиця Лісна – всі будинки;
  • вулиця Нагірних – всі будинки;
  • вулиця Шевченка – всі будинки;
  • вулиця Соснівська – всі будинки;
  • вулиця Галицька – всі будинки;
  • вулиця Юнацька – всі будинки;
  • вулиця Петлюри – всі будинки;
  • вулиця Дитяча – всі будинки;
  • вулиця Джерельна – всі будинки;
  • вулиця Польова – всі будинки;
  • вулиця Вишнева – всі будинки;
  • вулиця Вишневського – всі будинки;
  • вулиця Космонавтів – всі будинки;
  • вулиця Грушевського – всі будинки;
  • вулиця Сагайдачного – всі будинки;
  • вулиця Лисенка – всі будинки;
  • вулиця Коротка – всі будинки;

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  • вулиця Соснівська – всі будинки;
  • вулиця Весняна – всі будинки;
  • вулиця Січева – всі будинки;
  • вулиця Вузька – всі будинки;
  • вулиця Нагірних – всі будинки;
  • вулиця Новоселів – всі будинки;
  • вулиця Пілявського – всі будинки;
  • вулиця Кам'яна – всі будинки;
  • вулиця Сполучна – всі будинки;
  • вулиця Піскова – всі будинки;
  • вулиця Орлика – всі будинки;
  • вулиця Героїв Крут – всі будинки;
  • вулиця Мудрого – всі будинки;
  • вулиця Лепкого – всі будинки;
  • вулиця Папи Римського – всі будинки;
  • вулиця Драгоманова – всі будинки;
  • вулиця Ягідна – всі будинки;
  • вулиця Квіткова – всі будинки.