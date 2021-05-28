Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
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Де у Львові не буде світла з 9:00 до 17:00
- вулиця Вулецька – будинки № 9 – 17, 14 – 26;
- вулиця Лисинецька – будинки № 1 – 13 (непарні), 19, 22, 24.
Де у Винниках не буде світла з 9:00 до 17:00
- вулиця Хмельницького – всі будинки.
Де у Рудному не буде світла з 9:00 до 17:00
- вулиця Лісна – всі будинки;
- вулиця Нагірних – всі будинки;
- вулиця Шевченка – всі будинки;
- вулиця Соснівська – всі будинки;
- вулиця Галицька – всі будинки;
- вулиця Юнацька – всі будинки;
- вулиця Петлюри – всі будинки;
- вулиця Дитяча – всі будинки;
- вулиця Джерельна – всі будинки;
- вулиця Польова – всі будинки;
- вулиця Вишнева – всі будинки;
- вулиця Вишневського – всі будинки;
- вулиця Космонавтів – всі будинки;
- вулиця Грушевського – всі будинки;
- вулиця Сагайдачного – всі будинки;
- вулиця Лисенка – всі будинки;
- вулиця Коротка – всі будинки;
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- вулиця Соснівська – всі будинки;
- вулиця Весняна – всі будинки;
- вулиця Січева – всі будинки;
- вулиця Вузька – всі будинки;
- вулиця Нагірних – всі будинки;
- вулиця Новоселів – всі будинки;
- вулиця Пілявського – всі будинки;
- вулиця Кам'яна – всі будинки;
- вулиця Сполучна – всі будинки;
- вулиця Піскова – всі будинки;
- вулиця Орлика – всі будинки;
- вулиця Героїв Крут – всі будинки;
- вулиця Мудрого – всі будинки;
- вулиця Лепкого – всі будинки;
- вулиця Папи Римського – всі будинки;
- вулиця Драгоманова – всі будинки;
- вулиця Ягідна – всі будинки;
- вулиця Квіткова – всі будинки.