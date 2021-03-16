У Львові на аукціон виставили дві архітектурні пам'ятки
Будинки, які виставили на продаж у Львові / ЛМР
У Львівській міські раді виставили на продаж два нежитлових приміщення у будинках, які є архітектурними пам'ятками. Мовиться про окремі частини цих будівель. Аукціон проводитимуть у "ProZorro. Продажі" 1 квітня.
Джерело:Львівська міська рада
Обидва будинки є архітектурними пам'ятками, які зараз перебувають на балансі Львівської міської ради. Продаватимуть лише частини зазначених будівель.
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Інформацію про об'єкти та умови продажу можна знайти на сайті Управління комунальної власності Львова.
Що продаватимуть
Продаж мезоніну на вулиці Миколи Коперника, 37.
- Площа цього нежитлового приміщення, виставленого на продаж, – 11,6 квадратних метра.
- Початкова вартість об’єкта на аукціоні – приблизно 197 тисяч гривень. Але покупець має оплатити гарантійний та реєстраційний внески.
Будинок на вулиці Коперника, 37 / фото ЛМР
У будівлі на вулиці Лесі Українки, 5, продаватимуть приміщення на 3 поверсі.
- Їхня площа – 77,5 та 202,8 квадратних метра.
- Оголошена стартова вартість – понад 13 мільйонів гривень, але на сайті продажу зазначено низку умов.
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