У Львівській міські раді виставили на продаж два нежитлових приміщення у будинках, які є архітектурними пам'ятками. Мовиться про окремі частини цих будівель. Аукціон проводитимуть у "ProZorro. Продажі" 1 квітня.

Обидва будинки є архітектурними пам'ятками, які зараз перебувають на балансі Львівської міської ради. Продаватимуть лише частини зазначених будівель.

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Інформацію про об'єкти та умови продажу можна знайти на сайті Управління комунальної власності Львова.

Що продаватимуть

Продаж мезоніну на вулиці Миколи Коперника, 37.

Площа цього нежитлового приміщення, виставленого на продаж, – 11,6 квадратних метра.

Початкова вартість об’єкта на аукціоні – приблизно 197 тисяч гривень. Але покупець має оплатити гарантійний та реєстраційний внески.



Будинок на вулиці Коперника, 37 / фото ЛМР

У будівлі на вулиці Лесі Українки, 5, продаватимуть приміщення на 3 поверсі.

Їхня площа – 77,5 та 202,8 квадратних метра.

Оголошена стартова вартість – понад 13 мільйонів гривень, але на сайті продажу зазначено низку умов.



Будинок на вулиці Лесі Українки, 5 / фото ЛМР

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