У Львові на аукціон виставили дві архітектурні пам'ятки

Джерело:Львівська міська рада
У Львівській міські раді виставили на продаж два нежитлових приміщення у будинках, які є архітектурними пам'ятками. Мовиться про окремі частини цих будівель. Аукціон проводитимуть у "ProZorro. Продажі" 1 квітня.
Обидва будинки є архітектурними пам'ятками, які зараз перебувають на балансі Львівської міської ради. Продаватимуть лише частини зазначених будівель.
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Інформацію про об'єкти та умови продажу можна знайти на сайті Управління комунальної власності Львова.
Продаж мезоніну на вулиці Миколи Коперника, 37.
Будинок на вулиці Коперника, 37 / фото ЛМР
У будівлі на вулиці Лесі Українки, 5, продаватимуть приміщення на 3 поверсі.
Будинок на вулиці Лесі Українки, 5 / фото ЛМР