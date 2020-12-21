У Львові визначили дату проведення 28 BookForum: деталі
У Львові 15 – 19 вересня 2021 року відбудеться двадцять восьмий BookForum. Проте частину заходів організатори головного культурного фестивалю країни переведуть в онлайн.
Яким буде формат фестивалю організатори оголосять у 2021 році. Як і торік, частину подій BookForum проведуть онлайн. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
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Як планують провести 28 BookForum
Формат 28 BookForum оголосять у 2021 році. Проте організатори сподіваються, що їм вдасться перевести частину подій фестивалю офлайн.
Усі скучили за традиційними зустрічами з авторами, живими дискусіями та фестивальною атмосферою. А досвід проведення 27 BookForum в онлайн-форматі дозволить зробити наступний фестиваль доступнішим для тих, хто не може приїхати до Львова,
– зазначили організатори.
Коротко про те, як проводили 27 BookForum
- Через пандемію коронавірусу минулий 27 BookForum вперше відбувся в онлайн-форматі.
- Він тривав протягом 5 днів. Упродовж цього часу відвідувачі могли переглянути події та зустрітись з улюбленими авторами на сайті та онлайн-платформах фестивалю.
- За підрахунками організаторів, події 27 BookForum зібрали понад 400 тисяч переглядів.
- Після завершення фестивалю опублікували онлайн-антологію "Ковчег "Титанік". 20 есеїв про людство зразка 2020".
- До створення антології долучились відомі українські та іноземні письменники й письменниці: Вікторія Амеліна, Володимир Єрмоленко, Зоя Казанжи, Катерина Калитко, Ірена Карпа, Тарас Лютий, Тарас Прохасько, Гаська Шиян, Ян Карсон, Маша Колянович, Даніель Одія, Андрей Хаданович та інші.
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