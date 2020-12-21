У Львові 15 – 19 вересня 2021 року відбудеться двадцять восьмий BookForum. Проте частину заходів організатори головного культурного фестивалю країни переведуть в онлайн.

Яким буде формат фестивалю організатори оголосять у 2021 році. Як і торік, частину подій BookForum проведуть онлайн. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

Цікаво Казка вже завітала: у Львові запалили головну ялинку – чарівні фото

Як планують провести 28 BookForum

Формат 28 BookForum оголосять у 2021 році. Проте організатори сподіваються, що їм вдасться перевести частину подій фестивалю офлайн.

Усі скучили за традиційними зустрічами з авторами, живими дискусіями та фестивальною атмосферою. А досвід проведення 27 BookForum в онлайн-форматі дозволить зробити наступний фестиваль доступнішим для тих, хто не може приїхати до Львова,

– зазначили організатори.

Коротко про те, як проводили 27 BookForum

Через пандемію коронавірусу минулий 27 BookForum вперше відбувся в онлайн-форматі.

Він тривав протягом 5 днів. Упродовж цього часу відвідувачі могли переглянути події та зустрітись з улюбленими авторами на сайті та онлайн-платформах фестивалю.

За підрахунками організаторів, події 27 BookForum зібрали понад 400 тисяч переглядів.

Після завершення фестивалю опублікували онлайн-антологію "Ковчег "Титанік". 20 есеїв про людство зразка 2020".

До створення антології долучились відомі українські та іноземні письменники й письменниці: Вікторія Амеліна, Володимир Єрмоленко, Зоя Казанжи, Катерина Калитко, Ірена Карпа, Тарас Лютий, Тарас Прохасько, Гаська Шиян, Ян Карсон, Маша Колянович, Даніель Одія, Андрей Хаданович та інші.

Зверніть увагу! Усі оновлення програми 28 BookForum можна переглянути на сторінках фестивалю у фейсбуці та інстаграмі.