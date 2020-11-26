У Львівську лікарню швидкої допомоги привезли надсучасну техніку – ангіограф, внутрішньосудинний ультразвук та пересувний рентген. Вартість обладнання становить майже 36 мільйонів гривень.

Нову техніку в медзаклад закупили за гроші міського бюджету. Тепер медикам лікарні швидкої допомоги буде простіше обстежувати пацієнтів. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Яке обладнання привезли у лікарню швидкої допомоги

Для лікарні швидкої медичної допомоги Львова закупили:

найсучаснішу в світі ангіографічну інтервенційну систему Philips Azurion;

внутрішньосудинний ультразвук;

рентгенівський пересувний С-арочний апарат.

Загальна вартість нового обладнання становить майже 36 мільйонів гривень. Гроші на техніку для лікарні швидкої допомоги виділили з міського бюджету.

Дивіться фото з Львівської лікарні швидкої допомоги / Фото Романа Балука

Чому медзаклад потребував нового ангіографа

У лікарні швидкої допомоги функціонує найбільший в західній частині України ангіографічний центр, який займається інсультами, інфарктами, стентуванням різних судин тощо.

Тут був старий ангіограф, який ми відремонтували, і він тимчасово працював. Але зараз ми встановлюємо надсучасний ангіограф фірми Philips. Також маємо сучасний УЗД-апарат і С-арку для постановки кардіостимуляторів та додаткових операцій на серці, які потребують рентген-контролю,

– розповів керівник лікарні швидкої допомоги Олег Самчук.

Протягом місяця у медзакладі планують запустити ангіограф. Своєю чергою, пересувний рентген-апарат та апарат УЗД вже працюють. Завдяки новому обладнанню, медики лікарні швидкої допомоги проводитимуть операції на судинах серця, головного мозку та інших судинах організму.

Для цього вже сформували бригади спеціалістів. Ці фахівці проводять такі операції вже давно. Проте тепер лмедики будуть мати можливість лікувати пацієнтів на сучаснішому обладнанні, яке має додаткові пристрої.

Цікаво! Пересувний рентгенівський С-арочний апарат медики зможуть використовувати у різних операційних. Проте насамперед він необхідний під час встановлення кардіостимуляторів.

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Дивіться відео, як привезли нове обладнання у лікарню швидкої допомоги: