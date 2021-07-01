ДТП трапилась на вулиці Городоцькій. Винуватцю аварії загрожує обмеження волі.
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Автівку розтрощило вщент
- Приблизно о 23:15 на вулиці Городоцькій трапилась нищівна ДТП.
- Зіткнулись автівки Skoda Octavia та "ВАЗ-2108".
- Внаслідок зіткнення ВАЗ надзвичайно постраждав – передня частина його кузову зім'ялась вщент.
- Також травмувались 5 людей. Зокрема, постраждали 26-річний львів'янин, водій ВАЗ, і четверо його пасажирів – 26-річна жінка та троє дітей віком 2, 4 і 7 років.
- Усі постраждалі потрапили до лікарні.
У Львові зіштовхнулись Skoda Octavia та "ВАЗ-2108" / Фото "Варта 1"
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Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину винуватця аварії доведуть у суді, йому загрожуватиме до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.
Внаслідок ДТП постраждали 5 людей / Фото "Варта 1"
Правоохоронці встановлюють обставини аварії / Фото "Варта 1"