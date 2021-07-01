ДТП трапилась на вулиці Городоцькій. Винуватцю аварії загрожує обмеження волі.

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Автівку розтрощило вщент

Приблизно о 23:15 на вулиці Городоцькій трапилась нищівна ДТП.

Зіткнулись автівки Skoda Octavia та "ВАЗ-2108".

Внаслідок зіткнення ВАЗ надзвичайно постраждав – передня частина його кузову зім'ялась вщент.

Також травмувались 5 людей. Зокрема, постраждали 26-річний львів'янин, водій ВАЗ, і четверо його пасажирів – 26-річна жінка та троє дітей віком 2, 4 і 7 років.

Водночас у Патрульній поліції Львівщини повідомили, що внаслідок ДТП травмувались 4 дитини віком 1, 3, 5 та 8 років

Усі постраждалі потрапили до лікарні.

Зауважте! Правоохоронці закликають водіїв неухильно дотримуватись правил безпеки. Ні в якому разі не слід перевищувати безпечної швидкості руху в населених пунктах, у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Також потрібно ретельно слідкувати за дорогою та не відволікатись від керування автівкою.



У Львові зіштовхнулись Skoda Octavia та "ВАЗ-2108" / Фото "Варта 1"

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину винуватця аварії доведуть у суді, йому загрожуватиме до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.



Внаслідок ДТП постраждали 5 людей / Фото "Варта 1"



Правоохоронці встановлюють обставини аварії / Фото "Варта 1"