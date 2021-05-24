У Львові вночі лунала сирена на хімзаводі: в чому причина

У Львові опівночі 24 травня лунала сирена на хімзаводі. Її причиною стала несправність блоку керування в одному з цехів заводу.

Львівський хімічний завод розташований на вулиці Рахівській, 16. Працівники охорони вручну відімкнули сирену.

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Вночі лунала сирена на Львівському хімзаводі

На Львівському хімічному заводі 24 травня близько опівночі позапланово спрацювала електромеханічна сирена. Фахівці департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, Сихівської райадміністрації та "Укртелекому" провели розслідування причин події.

Причиною запуску сирени стала несправність блоку керування, що встановлений в одному з цехів заводу, внаслідок потрапляння до нього води. Сирена була відключена вручну працівниками охорони заводу,

– розповіли у ЛОДА.

Щоб не допустити повторного увімкнення сирени, її та блок керування відключили від електроживлення. На заводі планують замінити застарілий блок керування на новий електронний блок. Його корпус матиме вологозахист зі ступенем ІР68 та дозволятиме дистанційно керувати сиреною й відстежувати її стан.



На хімзаводі лунала сирена / Фото Департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА



Причина – несправність блоку керування / Фото Департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА