У Львові водій BMW X5 на смерть збив 58-річну кур'єрку Glovo: фото
На вулиці Стуса у Львові 8 квітня трапилась моторошна ДТП – водій позашляховика BMW X5 збив 58-річну кур'єрку Glovo. Жінка отримала важкі травми та загинула на місці аварії.
Джерело:поліція Львівщини
Аварія трапилась близько 17:15. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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Львів'янка загинула на місці ДТП
- Близько 17:15 на вулиці Стуса поблизу перехрестя з вулицею Кубанською 27-річний львів'янин, водій автомобіля BMW X5, збив кур'єрку служби доставки їжі Glovo.
- 58-річна жінка у той час їхала на скутері Suzuki.
- Львів'янка отримала важкі травми. Вона загинула на місці події.
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху".
- Винному у ДТП загрожує від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.
- Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини аварії.
Водій позашляховика на смерть збив кур'єрку Glovo / Фото поліції Львівщини
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Що розповіли у Glovo
У компанії Glovo розповіли, що вже ідентифікували особу загиблої. У разі потреби компанія готова співпрацювати з правоохоронцями.
Команда сервісу Glovo висловлює глибокі співчуття родині загиблої. Ми будемо на постійному зв'язку з сім'єю дівчини для надання необхідної підтримки та допомоги,
– повідомили у Glovo.
У компанії зазначили, що у них діє система страхування життя та здоров'я підключених до платформи кур'єрів, адже безпека кур'єрів – один з найважливіших пріоритетів Glovo.
"Ми регулярно наголошуємо на необхідності дотримання правил дорожнього руху та індивідуального захисту, а також високої уважності на дорогах", – додали у компанії.
Також у Glovo зазначили, що в компанії безперервно працюють над рішеннями для посилення контролю безпечної поведінки кур'єрів на дорогах, щоб запобігти подібним ситуаціям у майбутньому.
Львів'янка загинула на місці ДТП / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини
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