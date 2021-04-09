У Львові водій BMW X5 на смерть збив 58-річну кур'єрку Glovo: фото

На вулиці Стуса у Львові 8 квітня трапилась моторошна ДТП – водій позашляховика BMW X5 збив 58-річну кур'єрку Glovo. Жінка отримала важкі травми та загинула на місці аварії.

Аварія трапилась близько 17:15. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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Львів'янка загинула на місці ДТП

Близько 17:15 на вулиці Стуса поблизу перехрестя з вулицею Кубанською 27-річний львів'янин, водій автомобіля BMW X5, збив кур'єрку служби доставки їжі Glovo.

58-річна жінка у той час їхала на скутері Suzuki.

Львів'янка отримала важкі травми. Вона загинула на місці події.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху".

Винному у ДТП загрожує від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини аварії.



Водій позашляховика на смерть збив кур'єрку Glovo / Фото поліції Львівщини

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Що розповіли у Glovo

У компанії Glovo розповіли, що вже ідентифікували особу загиблої. У разі потреби компанія готова співпрацювати з правоохоронцями.

Команда сервісу Glovo висловлює глибокі співчуття родині загиблої. Ми будемо на постійному зв'язку з сім'єю дівчини для надання необхідної підтримки та допомоги,

– повідомили у Glovo.

У компанії зазначили, що у них діє система страхування життя та здоров'я підключених до платформи кур'єрів, адже безпека кур'єрів – один з найважливіших пріоритетів Glovo.

"Ми регулярно наголошуємо на необхідності дотримання правил дорожнього руху та індивідуального захисту, а також високої уважності на дорогах", – додали у компанії.

Також у Glovo зазначили, що в компанії безперервно працюють над рішеннями для посилення контролю безпечної поведінки кур'єрів на дорогах, щоб запобігти подібним ситуаціям у майбутньому.



Львів'янка загинула на місці ДТП / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини