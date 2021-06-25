У Львові водій Mercedes-Benz ледь не влетів у патрульних на зустрічці: відео

У Львові 24 червня водій Mercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу. Чоловік не помітив автівки патрульних, тож поліцейським ледь вдалось уникнути зіткнення.

Патрульні склали на чоловіка протокол. Тепер йому загрожує штраф.

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Водій позашляховика ледь не протаранив патрульних

Приблизно о 18:00 на вулиці Зеленій автівка Mercedes-Benz раптово виїхала на зустріч патрульному авто.

Поліцейські були змушені різко змінили напрямок руху, щоб не влетіти в позашляховик.

На щастя, ДТП вдалось уникнути.

Внаслідок події ніхто не постраждав.

Дивіться відео, як водій ледь не влетів у патрульних:

Патрульні склали на порушника протокол

Водій Mercedes-Benz не переконався перед обгоном у безпечності маневру. Тож патрульні склали 45-річного чоловіка протокол за "порушення правил дорожнього руху, які спричинили створення аварійних обставин".

Львів'янину загрожує позбавлення права керування транспортними засобами терміном від 6 місяців до 1 року та 680 гривень штрафу. Патрульні вилучили у чоловіка посвідчення водія. Невдовзі відбудеться судове засідання.

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