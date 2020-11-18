У Львові чоловік намагався проковтнути пакет з наркотиками під час затримання: фото
У Львові 18 листопада патрульні зупинили автівку Chevrolet Aveo за порушення правил дорожнього руху. Водій перелякався і намагався проковтнути поліетиленовий пакет з наркотиками.
Інцидент трапився близько 3 години ночі на вулиці Гавришкевича. У водія не було жодних документів. Про це повідомив ZAXID.NET.
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Як чоловік намагався проковтнути наркотики
- Патрульні зупинили авто Chevrolet Aveo через порушення ПДР.
- У водія не було при собі ніяких документів.
- 27-річний чоловік перелякався та різко запхав руку в кишеню.
- Він дістав поліетиленовий пакет з невідомою речовиною та закинув до рота.
- Патрульні затримали чоловіка та сказали йому виплюнути пакет.
- Він послухав правоохоронців та виплюнув пакет з залишками невідомої речовини на землю.
Водій хотів проковтнути пакет з наркотиками під час затримання / Фото Патрульної поліції
Правоохоронці проводять розслідування
На місце події приїхали слідчі Галицького відділу поліції. Пакет, у якому, ймовірно, були наркотики, вилучили та скерували на експертизу.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.
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