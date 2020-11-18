У Львові 18 листопада патрульні зупинили автівку Chevrolet Aveo за порушення правил дорожнього руху. Водій перелякався і намагався проковтнути поліетиленовий пакет з наркотиками.

Інцидент трапився близько 3 години ночі на вулиці Гавришкевича. У водія не було жодних документів. Про це повідомив ZAXID.NET.

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Як чоловік намагався проковтнути наркотики

Патрульні зупинили авто Chevrolet Aveo через порушення ПДР.

У водія не було при собі ніяких документів.

27-річний чоловік перелякався та різко запхав руку в кишеню.

Він дістав поліетиленовий пакет з невідомою речовиною та закинув до рота.

Патрульні затримали чоловіка та сказали йому виплюнути пакет.

Він послухав правоохоронців та виплюнув пакет з залишками невідомої речовини на землю.



Водій хотів проковтнути пакет з наркотиками під час затримання / Фото Патрульної поліції

Правоохоронці проводять розслідування

На місце події приїхали слідчі Галицького відділу поліції. Пакет, у якому, ймовірно, були наркотики, вилучили та скерували на експертизу.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.