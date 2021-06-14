Чоловік ледь не згорів: у Львові водій не пропустив авто ДСНС, яке їхало гасити масштабну пожежу

Водій Fiat Doblo 12 червня не пропустив авто рятувальників, котрі їхали ліквідовувати пожежу, внаслідок якої обгорів 26-річний чоловік. Патрульні виписали порушнику штраф.

Авто ДСНС їхало з увімкненою сиреною. Чоловік проігнорував правила дорожнього руху.

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Водій Fiat не пропустив авто ДСНС

О 9:30 патрульні зупинилися на зелене світло світлофора, щоб пропустити 2 авто пожежної охорони.

Рятувальники їхали з увімкненими проблисковими маячками та сиреною вулицею Богдана Хмельницького.

Автівки ДСНС поспішали у село Муроване, де спалахнула пожежа.

Спочатку проїхало одне авто рятувальників, а за кілька секунд – інше.

Патрульні помітили, водія автівки Fiat Doblo, який вирішив не пропускати рятувальників.

Автомобіль водія-порушника зупинили.

Правоохоронці винесли на 39-річного львів'янина постанову за "ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими пристроями або сиреною".

Чоловікові загрожує 680 гривень штрафу.

За правилами дорожнього руху, водії зобов'язані дати дорогу автівкам поліції, ДСНС, швидкої медичної допомоги тощо, які їдуть з увімкненими синім проблисковим маячком та сиреною.

Дивіться відео, як водій не пропустив авто ДСНС:

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Рятувальники їхали гасити масштабну пожежу

У ДСНС Львівщини розповіли, що о 09:26 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в Мурованому.

Вогонь спалахнув на першому поверсі в приміщенні ремонтної зони автосервісу на вулиці Січових Стрільців.

До місця виклику негайно виїхали пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС.

Внаслідок пожежі 26-річний чоловік отримав опіки голови І ступеня. Проте від госпіталізації він відмовився.

Пожежу локалізували о 10:13, а повністю загасили о 10:18.

Вогонь пошкодив стіни та перекриття на площі 120 квадратних метрів і ремонтне обладнання на площі 80 квадратних метрів.

До ліквідації пожежі залучили 38 рятувальників та 7 одиниць спецтехніки.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини виникнення пожежі.



Внаслідок пожежі обгорів чоловік / Фото ДСНС Львівщини



Вогонь гасили 37 рятувальників / Фото ДСНС Львівщини



Правоохоронці проводять розслідування / Фото ДСНС Львівщини