Інцидент трапився зранку 12 травня. Цей автобус обслуговує АТП №1.

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Водій комунального автобуса накричав на пенсіонера

Про неприємний випадок, який трапився в автобусі №16, повідомив на Гарячу лінію міста Львова один із пасажирів. Чоловік розповів, що керманич накричав на пенсіонера, який тимчасово вийшов з салону. Літній чоловік мусив це зробити, адже біля передніх дверей досить складно розминутись. Проте водій мав іншу думку.

Водій накричав на старого чоловіка, яий їхав на вокзал, за те, що він вийшов з автобуса, випускаючи іншого пасажира, (на передніх дверях розминутись складно), бо в автобусі – "датчики",

– розповів львів'янин.

Ймовірно, водій мав на увазі датчики, які необхідні для підрахунку пасажирів. Львів'янин додав, що автобус прибув на Головний залізничний вокзал о 8:22. Чоловік впевнений, що перевізник повинен наголосити своїм водіям не допускати такого хамства щодо пасажирів.

"Їхні датчики – це їхні проблеми, нехай дають більше автобусів на маршрут, автобус – повністю забитий! І вони ще хочуть підіймати вартість проїзду до 10 гривень", – підсумував чоловік.

Гаряча лінія Львова вже повідомила АТП №1 про цей випадок. Поки невідомо, як на підприємстві відреагували на дії водія.

Зверніть увагу! У Яворівському районі 7 квітня водій маршрутки сполученням Львів – Шкло облаяв учасника війни на Донбасі. Керманич не хотів везти чоловіка за посвідченням інваліда війни, тож почав кричати й називати його свинею.



Водій автобуса №16 накричав на пенсіонера / Фото Roman Roman