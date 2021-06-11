У Львові 23-річний водій під амфетаміном перекинувся на дах: постраждав пасажир – фото

Водій Dacia Sandero 10 червня влетів у стовп. Внаслідок зіткнення його авто перекинулось на дах. Експертиза встановила, що 23-річний львів'янин перед поїздкою вживав амфетамін.

Аварія трапилась на вулиці Шевченка, приблизно за 200 метрів до повороту на Величковського. Внаслідок ДТП постраждав пасажир.

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23-річний водій влетів у стовп

Приблизно о 16:00 23-річний водій Dacia Sandero їхав вулицею Шевченка у напрямку виїзду з міста.

Він не впорався з керуванням і на швидкості врізався у стовп вуличного освітлення.

Внаслідок удару його авто перекинулось на дах.

Пасажир автівки отримав травми. Медики відвезли його до лікарні.

Наразі лікарі встановлюють його діагноз.



23-річний водій в'їхав у стовп / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Винуватець ДТП був під дією наркотиків

На місце події приїхали слідчі. Водія супроводили у медзаклад для перевірки на стан сп'яніння. Експертиза встановила, що в момент зіткнення львів'янин був під дією наркотиків – він вжив амфетамін.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини ДТП.



Внаслідок ДТП постраждав пасажир / Фото Патрульної поліції Львівщини



Водій був під дією наркотиків / Фото Патрульної поліції Львівщини



Правоохоронці проводять розслідування / Фото Патрульної поліції Львівщини