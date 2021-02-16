Водій у стані наркотичного сп'яніння підпалив шини перед СТО / Скріншот з відео

У Львові правоохоронці затримали водія, який підпалив шини перед сервісом технічного обслуговування. У чоловіка виявили ознаки наркотичного сп'яніння.