У Львові водій під впливом наркотиків влаштував пожежу біля СТО: відео

16 лютого 2021 , 10:48
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Джерело:

ZAXID.NET

У Львові правоохоронці затримали водія, який підпалив шини перед сервісом технічного обслуговування. У чоловіка виявили ознаки наркотичного сп'яніння.

Інцидент трапився на вулиці Пасічній. Чоловіка вже не вперше затримують за водіння у нетверезому стані.

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Як водій підпалив шини перед СТО

  • У пресслужбі Патрульної поліції розповіли, що 41-річний водій Skoda Fabia приїхав під станцію техобслуговування на вулиці Пасічній.
  • Він розклав автомобільні шини перед СТО, облив їх бензином і підпалив.
  • Під час цих дій чоловік лаявся до працівників сервісу.
  • Потім він сів у свою автівку й намагався втекти з місця події.
  • Проте працівники СТО заблокували авто та викликали поліцію.
  • На місце події також приїхали надзвичайники та медики.
  • У чоловіка виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Однак водій відмовився від перевірки у медзакладі.
  • Вдруге впродовж року правоохоронці склали на чоловіка документи за водіння у нетверезому стані.
  • Поки невідомо, чи був водій клієнтом цієї СТО. Наразі слідчі намагаються з'ясувати усі обставини події.

Дивіться відео, як чоловік у стані наркотичного сп'яніння підпалив шини біля СТО: