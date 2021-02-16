У Львові водій під впливом наркотиків влаштував пожежу біля СТО: відео

У Львові правоохоронці затримали водія, який підпалив шини перед сервісом технічного обслуговування. У чоловіка виявили ознаки наркотичного сп'яніння.
Інцидент трапився на вулиці Пасічній. Чоловіка вже не вперше затримують за водіння у нетверезому стані.
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Як водій підпалив шини перед СТО
- У пресслужбі Патрульної поліції розповіли, що 41-річний водій Skoda Fabia приїхав під станцію техобслуговування на вулиці Пасічній.
- Він розклав автомобільні шини перед СТО, облив їх бензином і підпалив.
- Під час цих дій чоловік лаявся до працівників сервісу.
- Потім він сів у свою автівку й намагався втекти з місця події.
- Проте працівники СТО заблокували авто та викликали поліцію.
- На місце події також приїхали надзвичайники та медики.
- У чоловіка виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Однак водій відмовився від перевірки у медзакладі.
- Вдруге впродовж року правоохоронці склали на чоловіка документи за водіння у нетверезому стані.
- Поки невідомо, чи був водій клієнтом цієї СТО. Наразі слідчі намагаються з'ясувати усі обставини події.
Дивіться відео, як чоловік у стані наркотичного сп'яніння підпалив шини біля СТО: