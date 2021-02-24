У Львові п'яний водій покусав поліцейського: суд звільнив чоловіка від покарання
У Львові патрульні зупинили автівку, якою керував п'яний водій. Під час затримання порушник до крові покусав поліцейського. Проте суд звільнив його від відбування покарання.
Джерело:ZAXID.NET
Інцидент трапився 19 червня 2020 року. Суд визнав водія винним у нападі на патрульного.
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Як водій покусав поліцейського
- Вранці 19 червня патрульні отримали виклик на вулицю Головатого.
- Там в автівці BMW 530 перебували 2 п'яних чоловіків, а в салоні лежали пляшки зі спиртним.
- Правоохоронці попередили водія про відповідальність за керування автомобілем у нетверезому стані та повернулись у службове авто.
- Проте невдовзі вони побачили, що 33-річний водій заводить двигун та їде у бік вулиці Караджича.
- Зупинившись, чоловік вийшов з автівки та намагався зайти у під’їзд будинку №13.
- Проте патрульні встигли його затримати.
- Під час затримання п'яний водій поводився зухвало.
- Він почав лаятись, а потім вкусив поліцейського за руку.
- Пасажир у цей час виліз з автівки через вікно та почав штовхати патрульного, перешкоджаючи затриманню свого друга.
Як відбувався суд
У суді чоловіки повністю визнали свою провину. Дослідивши матеріали справи, суддя Залізничного райсуду Олеся Постигач визнала водія винним в умисному нанесенні тілесних ушкоджень патрульному. Чоловікові призначили покарання – 3 роки за ґратами. Проте його звільнили від відбування покарання, встановивши натомість 2 роки умовного ув'язнення.
Його друга визнали винним у чиненні опору працівнику поліції та призначили 2 роки тюремного ув'язнення. Проте його також звільнили від відбування покарання.
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