У Львові п'яний водій покусав поліцейського: суд звільнив чоловіка від покарання

У Львові патрульні зупинили автівку, якою керував п'яний водій. Під час затримання порушник до крові покусав поліцейського. Проте суд звільнив його від відбування покарання.

Інцидент трапився 19 червня 2020 року. Суд визнав водія винним у нападі на патрульного.

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Як водій покусав поліцейського

Вранці 19 червня патрульні отримали виклик на вулицю Головатого.

Там в автівці BMW 530 перебували 2 п'яних чоловіків, а в салоні лежали пляшки зі спиртним.

Правоохоронці попередили водія про відповідальність за керування автомобілем у нетверезому стані та повернулись у службове авто.

Проте невдовзі вони побачили, що 33-річний водій заводить двигун та їде у бік вулиці Караджича.

Зупинившись, чоловік вийшов з автівки та намагався зайти у під’їзд будинку №13.

Проте патрульні встигли його затримати.

Під час затримання п'яний водій поводився зухвало.

Він почав лаятись, а потім вкусив поліцейського за руку.

Пасажир у цей час виліз з автівки через вікно та почав штовхати патрульного, перешкоджаючи затриманню свого друга.

Як відбувався суд

У суді чоловіки повністю визнали свою провину. Дослідивши матеріали справи, суддя Залізничного райсуду Олеся Постигач визнала водія винним в умисному нанесенні тілесних ушкоджень патрульному. Чоловікові призначили покарання – 3 роки за ґратами. Проте його звільнили від відбування покарання, встановивши натомість 2 роки умовного ув'язнення.

Його друга визнали винним у чиненні опору працівнику поліції та призначили 2 роки тюремного ув'язнення. Проте його також звільнили від відбування покарання.

Суд розглядав справу цього водія про нетверезе водіння окремо. У липні 2020 року чоловіка також звільнили від покарання за кермування автівкою у стані сп'яніння, передавши матеріали справи ГО "Народний антикорупційний нагляд" для "застосування заходів громадського впливу".