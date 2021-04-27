У центрі Львова 22 квітня п'яний водій Porsche Cayenne побився з поліцейськими. Після цього він, втікаючи від патрульних, розбив 4 автівки й помочився на авто превентивної поліції. У мережі з'явилось відео початку бійки чоловіка з патрульними.

За інформацією ЗМІ, за кермом Porsche Cayenne перебував Євгеній Маковський. Він є директором компанії "Акваполімер Інжиніринг". До теми У Львові п'яний водій Porsche Cayenne розбив 3 автівки й помочився на поліцейське авто: відео Чоловік побився з поліцейськими на площі Ринок На площі Ринок 22 квітня п'яний 40-річний водій Porsche Cayenne побився з поліцейськими.

Внаслідок інциденту двоє патрульних звернулись за допомогою до медиків.

Після цього львів'янин, втікаючи від поліції, розбив 3 автівки.

Правоохоронці близько 19:15 помітили авто чоловіка на вулиці Вітовського.

На вимогу патрульних про зупинку водій не зупинився, тож почалось переслідування.

Правоохоронці затримали львів'янина на вулиці Стрийській, коли той, рухаючись заднім ходом, зіштовхнувся з автівкою превентивної поліції Skoda Rapid.

Після цього, за інформацією ЗМІ, водій помочився на поліцейське авто. Дивіться відео, як водій Porsche Cayenne побився з поліцейськими: Правоохоронці склали на водія 7 адмінпротоколів Патрульні склали на водія Porsche Cayenne 7 адмінпротоколів: 3 – за "порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів";

2 – за "залишення місця ДТП";

за "невиконання вимог про зупинку";

за "керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння". За керування автівкою у стані сп'яніння чоловікові може загрожувати 10,2 тисячі гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на рік.