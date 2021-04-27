У Львові водій Porsche побив поліцейських й розбив кілька авто: відео сутички

16:46

У центрі Львова 22 квітня п'яний водій Porsche Cayenne побився з поліцейськими. Після цього він, втікаючи від патрульних, розбив 4 автівки й помочився на авто превентивної поліції. У мережі з'явилось відео початку бійки чоловіка з патрульними.