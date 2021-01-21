У Львові 21 січня водій мікроавтобуса Renault Master врізався в електроопору та повалив її. Чоловік втік з місця ДТП, лишивши своє авто. Наразі його розшукують правоохоронці.

ДТП трапилась близько 5:00 на вулиці Сихівській. Через несправність мережі вулицею наразі не курсує електротранспорт. Про це повідомив ZAXID.NET. До теми На Яворівському полігоні вантажівка з військовими злетіла з дороги: багато постраждалих – фото Як чоловік повалив електроопору Близько 5:00 на мості на вулиці Сихівській водій мікроавтобуса Renault Master в'їхав в електроопору.

Від удару вона повалилась. Винуватець ДТП втік з місця аварії, покинувши свою автівку.

Автомобіль перекрив рух на вулиці.

Транспорт об'їжджав його однією смугою, тому невдовзі мікроавтобус прибрали з дороги.

Аварія трапилась близько 5:00 / Фото Патрульної поліції Львівщини Правоохоронці шукають водія-втікача Правоохоронці оформили розшукову ДТП. Поліцейські розшукують водія. Вранці були за адресою реєстрації власника авто, однак не застали його. Інформацію передали на відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП,

– розповіла речниця патрульної поліції Львова Катерина Рибій.

Чоловік в'їхав в електроопору на вулиці Сихівській / Фото Патрульної поліції Львівщини

Покинутий мікроавтобус перекрив рух транспорту / Фото "Варта 1"

Водія-втікача розшукують правоохоронці / Фото "Варта 1"