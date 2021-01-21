У Львові водій повалив електроопору та втік, лишивши своє авто: його розшукує поліція – фото
У Львові 21 січня водій мікроавтобуса Renault Master врізався в електроопору та повалив її. Чоловік втік з місця ДТП, лишивши своє авто. Наразі його розшукують правоохоронці.
ДТП трапилась близько 5:00 на вулиці Сихівській. Через несправність мережі вулицею наразі не курсує електротранспорт. Про це повідомив ZAXID.NET.
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Як чоловік повалив електроопору
- Близько 5:00 на мості на вулиці Сихівській водій мікроавтобуса Renault Master в'їхав в електроопору.
- Від удару вона повалилась. Винуватець ДТП втік з місця аварії, покинувши свою автівку.
- Автомобіль перекрив рух на вулиці.
- Транспорт об'їжджав його однією смугою, тому невдовзі мікроавтобус прибрали з дороги.
Аварія трапилась близько 5:00 / Фото Патрульної поліції Львівщини
Правоохоронці шукають водія-втікача
Правоохоронці оформили розшукову ДТП.
Поліцейські розшукують водія. Вранці були за адресою реєстрації власника авто, однак не застали його. Інформацію передали на відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП,
– розповіла речниця патрульної поліції Львова Катерина Рибій.
Чоловік в'їхав в електроопору на вулиці Сихівській / Фото Патрульної поліції Львівщини
Покинутий мікроавтобус перекрив рух транспорту / Фото "Варта 1"
Водія-втікача розшукують правоохоронці / Фото "Варта 1"
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