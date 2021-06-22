Чоловік не реагував на вимогу поліцейських про зупинку. Патрульним довелось розпочати погоню.

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Водій львівської маршрутки втікав від поліції

У постанові суду мовиться, що 15 квітня на вулиці Володимира Великого водій маршрутки №13, що курсує від вулиці Суботівської до проспекту Червоної Калини, порушив карантинні обмеження.

Він перевозив у салоні 52 пасажири, що вдвічі перевищує кількість місць для сидіння у цьому автобусі.

Патрульні помітили порушника і намагались його зупинити.

Проте чоловік на вимогу поліцейських не реагував, тому почалось переслідування.

Врешті патрульним вдалось заблокувати рух автобусу і затримати водія.

Суд покарав чоловіка

Під час судового засідання водій визнав свою провину. Проте чоловік зазначив, що через обурення пасажирів у нього не було іншого виходу, окрім як перевозити їх стоячи.

Суддя Франківського райсуду Василь Кузь, дослідивши матеріали справи, визнав чоловіка винним у невиконанні вимог про зупинку та порушенні карантину. Його оштрафували на 34 тисячі гривень. Проте, за українським законодавством, на постанову суду ще можна подати апеляцію.

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