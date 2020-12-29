У Львові в лікарні швидкої медичної допомоги пересадили від посмертного донора серце, а також печінку та 2 нирки. Операція трансплантації печінки стала першою на теренах західної частини України.

У Львові в один день відбулось 4 трансплантації – печінки, серця та 2 нирок. Пацієнти, які отримали донорські органи почуваються добре. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Як львівські хірурги пересаджували печінку

Керівник міської лікарні швидкої допомоги розповів, що донором печінки стала 47-річна жінка, яка потрапила до лікарні з розривом аневризми. Її мати та син одразу дали згоду на донорство, щоб врятувати бодай життя інших людей.

Печінку пересадили 39-річній жительці Житомира, яка мала цироз. Ця хвороба не піддається лікуванню, тому єдиним виходом для пацієнтки була трансплантація.

Для проведення операції ми запросили колег із Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова на чолі з Олександром Гриненком. Це вкрай непроста операція, і вона тривала близько 8 годин,

– розповів Самчук.

Дивіться відео трансплантації печінки у Львові:

Як відбулись 3 інші операції

Одночасно у 3 інших операційних лікарні швидкої допомоги хірурги пересаджували серце та нирки. Серце отримав 45-річний житель Одеси. Його власне постраждало після інфаркту, тому йому необхідна була трансплантація. До операції залучили медиків з Інституту серця. Трансплантацію вони виконували спільно з кардіохірургами лікарні швидкої допомоги.

Нирки пересадили жителям Тернопільської області – 35-річній жінці та 47-річному чоловікові. Нові нирки почали працювати ще на операційному столі.

У лікарні повідомили, що станом на сьогодні пацієнти, які отримали донорські органи, почуваються добре.

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Мер Львова подякував лікарям

Мер Львова Андрій Садовий подякував медикам за професійну та злагоджену роботу. Міський голова переконаний, що саме 2020 рік запам'ятається як рік прогресу трансплантології у Львові та Україні, який запустила львівська лікарня швидкої допомоги.

"Цей рік також запам’ятається як рік прогресу трансплантології у Львові та Україні. І драйвером цих змін стала наша Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова. Днями вперше на теренах Західної України в нашій лікарні провели трансплантацію печінки. Також за один день пересадили серце та нирки", – написав на своїй фейсбук-сторінці Садовий.