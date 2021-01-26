У Львові в Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького встановлять копію диспетчерської вежі Донецького аеропорту. Її відкриття відбудеться 30 січня на центральній алеї парку. Воно присвячене 6 річниці трагічних подій, які відбулись у ДАП.

Джерело: ZAXID.NET.

Відкриття копії вежі Донецького аеропорту присвятять подвигу "кіборгів", які 242 доби боронили ДАП. Її спроєктував коваль Михайло Талама.

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Що відомо про "Календар війни"

Копію диспетчерської вежі Донецького аеропорту спроєктував та виготовив працівник Парку культури коваль Михайло Талама. Вона буде четвертою інсталяцією "Календаря війни", який присвятили подіям російсько-української війни. Проєкт започаткували у червні 2020 року.

За словами речниці Парку культури Ірини Вовк, першою у парку встановили копію літака Іл-76, який впав біля Луганська. Пізніше тут з'явилась інсталяція, що присвячена трагедії в Зеленопіллі, а після того – до річниці Іловайська. Так, копія вежі Донецького аеропорту буде четвертою.

Працівники парку планують встановити й інші інсталяції – до річниці трагедії Дебальцевого та до річниці смерті генерала Кульчицького. Усі копії та інсталяції до пам’ятних воєнних подій зберігаються у Парку культури. Проте адміністрація все ж планує передати їх Будинку воїна, що розташований на вулиці Короленка.



Копію вежі ДАП виготовив Михайло Талама / Фото ZAXID.NET

Коли відбудеться відкриття вежі ДАП

Відкриття копії вежі Донецького аеропорту заплановане на 15:00 30 січня. Організатори запрошують ветеранів, їхні родини, волонтерів та всіх, хто хоче вшанувати пам’ять українських воїнів. У день відкриття в Будинку воїна нагороджуватимуть ветеранів та військових. Також там відбудеться перегляд стрічки про Героя України – "кіборга" Ігоря Зінича.

Донецький аеропорт боронили 242 доби, але ще 2 доби хлопці виходили звідти. Хочемо, щоб про ту групу з 7 людей, яка вийшла останньою 23 січня, знали. До речі, їх виводив працівник львівського Будинку воїна Максим Бугель,

– розповіла Ірина Вовк.

Зверніть увагу! Бої за Донецький аеропорт тривали з травня 2014 року до січня 2015 року. Вони стали одними з найважчих під час війни на Сході України. Бійців ЗСУ та добровольців, які обороняли аеропорт, називають "кіборгами" через їхню витривалість і героїзм.



Відкриття копії вежі ДАП заплановане на 30 січня / Фото ZAXID.NET