До Львова повертається гральний бізнес: де встановлять легальні автомат та стіл

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала дозвіл компанії "Небула геймс". У Львові вона має право встановити один гральний автомат та стіл у Grand Hotel Lviv.
У документах зазначені номер ліцензії, виробничі номери та розташування гральної зони. Комісія впродовж 5 робочих днів має повідомити виконавців про своє рішення.
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Що відомо про гральний автомат у Львові
- Гральний автомат та стіл у Львові належатиме компанії "Небула геймс". Її власником є онлайн-казино 1Casino.
- Ця фірма отримала ліцензію 28 квітня.
- Встановити автомат та стіл мають на 2 поверсі у Grand Hotel Lviv, що на проспекті Свободи, 13.
- Готель належить депутату Львівської обласної ради та бізнесмену Григорію Козловському.
- У комісії планують видати ще 3 ліцензії іншим компаніям для організації азартних ігор.
Що відомо про легалізацію грального бізнесу в Україні
- У липні 2020 року Верховна Рада прийняла закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".
- 11 серпня документ підписав президент Володимир Зеленський.
- У документі зазначено, що розташовувати зали з гральними автоматами можна лише у готелях, які мають від 3 до 5 зірок.
- Вже у вересні 2020 створили регулятор бізнесу – Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ).
- Вона уповноважена видати ліцензії для встановлення гральних автоматів, столів, рулеток.
Гральний бізнес в Україні / Інфографіка 24 каналу