Трагічний інцидент трапився у водоймі на вулиці Володимира Великого. Тіло загиблого шукали понад 2 години.

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Біля ресторану втопився чоловік

  • Рятувальникам о 18:50 надійшло повідомлення, що в озері на вулиці Володимира Великого втопилась людина.
  • Подія трапилась біля ресторану "Гуцульська Гражда".
  • На місце інциденту скерували водолазів аварійно-рятувальної маневрової групи.
  • О 21:15 вони підняли на берег тіло потопельника.
  • Ним виявився 69-річний львів'янин. 
  • Наразі правоохоронці встановлюють обставини загибелі чоловіка.

Дивіться фото, як водолази шукали тіло потопельника:

 