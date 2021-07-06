У Львові втопився чоловік у водоймі біля ресторану: фото
6 липня 2021 , 10:46Читать новость на русском
Біля ресторану "Гуцульська Гражда" 5 липня втопився 69-річний львів'янин. Водолази витягнули його тіло на берег.
Трагічний інцидент трапився у водоймі на вулиці Володимира Великого. Тіло загиблого шукали понад 2 години.
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Біля ресторану втопився чоловік
- Рятувальникам о 18:50 надійшло повідомлення, що в озері на вулиці Володимира Великого втопилась людина.
- Подія трапилась біля ресторану "Гуцульська Гражда".
- На місце інциденту скерували водолазів аварійно-рятувальної маневрової групи.
- О 21:15 вони підняли на берег тіло потопельника.
- Ним виявився 69-річний львів'янин.
- Наразі правоохоронці встановлюють обставини загибелі чоловіка.
Дивіться фото, як водолази шукали тіло потопельника: