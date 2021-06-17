Провалля утворилось біля будинку №72. Правоохоронці закликають водіїв оминати цю ділянку дороги.
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На Героїв УПА обвалилась частина дороги
- На вулиці Героїв УПА біля будинку №72 17 червня утворилося провалля на проїзній частині.
- Починаючи від будинку №29 і до повороту на вулицю Смаль-Стоцького дорогу для руху транспорту перекрили.
- Заїзд з вулиці Антоновича вулицею Васильківського також тимчасово закритий.
- Об'їзд цієї ділянки відбувається вулицею Городоцькою.
- Наразі на місці працюють відповідні служби.
- За попередньою інформацією, дорогу відкриють зранку 18 червня.
На Героїв УПА утворилось провалля / Фото Патрульної поліції Львівщини
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Два тролейбуси тимчасово не курсують
У пресслужбі Львівської міськради розповіли, що через ремонтні роботи на вулиці Героїв УПА тролейбусні маршрути № 29 і 30 не курсують. Своєю чергою, тролейбуси № 22 їздять за зміненим маршрутом:
- від Автовокзалу до вулиці Щирецької тролейбуси №22 курсують за звичним маршрутом;
- у зворотному напрямку: вулиця Боткіна – вулиця Володимира Великого – вулиця Рубчака – вулиця Боднарівка – вулиця Стрийська – вулиця Наукова – вулиця Скорини – вулиця Гашека – вулиця Максимовича – Автовокзал.
Після завершення робіт, які проводять фахівці ЛМКП "Львівводоканал", рух тролейбусів відновлять. "Львівелектротранс" просить вибачення за тимчасові незручності.
Дорогу перекрили / Фото Патрульної поліції Львівщини
2 тролейбуси тимчасово не курсують / Фото Патрульної поліції Львівщини