У Львові посеред вулиці утворилось провалля: дорогу перекрили – фото

На вулиці Героїв УПА 17 червня утворилося провалля на проїжджій частині. Дорогу перекрили для руху транспорту. Два тролейбуси наразі не курсують.

Провалля утворилось біля будинку №72. Правоохоронці закликають водіїв оминати цю ділянку дороги.

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На Героїв УПА обвалилась частина дороги

На вулиці Героїв УПА біля будинку №72 17 червня утворилося провалля на проїзній частині.

Починаючи від будинку №29 і до повороту на вулицю Смаль-Стоцького дорогу для руху транспорту перекрили.

Заїзд з вулиці Антоновича вулицею Васильківського також тимчасово закритий.

Об'їзд цієї ділянки відбувається вулицею Городоцькою.

Наразі на місці працюють відповідні служби.

За попередньою інформацією, дорогу відкриють зранку 18 червня.



На Героїв УПА утворилось провалля / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Два тролейбуси тимчасово не курсують

У пресслужбі Львівської міськради розповіли, що через ремонтні роботи на вулиці Героїв УПА тролейбусні маршрути № 29 і 30 не курсують. Своєю чергою, тролейбуси № 22 їздять за зміненим маршрутом:

від Автовокзалу до вулиці Щирецької тролейбуси №22 курсують за звичним маршрутом ;

; у зворотному напрямку: вулиця Боткіна – вулиця Володимира Великого – вулиця Рубчака – вулиця Боднарівка – вулиця Стрийська – вулиця Наукова – вулиця Скорини – вулиця Гашека – вулиця Максимовича – Автовокзал.

Після завершення робіт, які проводять фахівці ЛМКП "Львівводоканал", рух тролейбусів відновлять. "Львівелектротранс" просить вибачення за тимчасові незручності.



Дорогу перекрили / Фото Патрульної поліції Львівщини



2 тролейбуси тимчасово не курсують / Фото Патрульної поліції Львівщини