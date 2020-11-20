Кабмін поки не скасував карантин вихідного дня, тому юристи Львівської міськради, як і минулого тижня, працюватимуть у суботу та неділю та надаватимуть допомогу підприємцям. Щоб отримати консультацію потрібно зателефонувати на гарячу лінію міста.

Щоб отримати консультацію юристів мерії потрібно зателефонувати на гарячу лінію Львова за номером 15 – 80. Дзвінки на гарячу лінію як зі стаціонарного, так і з мобільного телефону є безкоштовними. Про це розповів мер Львова Андрій Садовий в ефірі радіо "Люкс FM", повідомляє 24 канал.

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Як отримати консультацію юристів

На думку Садового, багато закладів не будуть працювати у вихідні. Проте тим, хто все ж відкриє свої двері для відвідувачів, мерія буде допомагати.

"Наразі ситуація незмінна: в суботу та неділю (21 та 22 листопада – 24 канал) наші юристи, наш Центр підтримки підприємництва продовжать активно працювати. Думаю, що багато закладів не будуть працювати, бо підприємці мають право приймати рішення самостійно, а ті, що працюватимуть, мають дотримуватись максимальної безпеки: температурний скринінг, маски, дезінфекція. Ми їм будемо допомагати", – заявив міський голова.

Зверніть увагу! Щоб отримати юридичну консультацію потрібно зателефонувати на гарячу лінію Львова за номером 15 – 80. Дзвінок безкоштовний як з мобільного, так і зі стаціонарного телефону. Дзвінки одразу перемикатимуться на Центр підтримки підприємництва, де на вихідних працюватимуть юристи міськради.

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Садовий про ролик львівських рестораторів

Мер міста позитивно відзначив відеозвернення львівських рестораторів до Кабміну.

Вчора наші ресторатори записали дуже крутий ролик, де вони знялись без штанів. Вони дали розуміння уряду, що жодне його дурне рішення вони виконувати не будуть і, в разі потреби, підуть в підпілля, а підпілля у Львові ще ніхто здолати не зміг,

– додав міський голова.

Садовий розповів, що 19 листопада він двічі говорив з прем'єром Денисом Шмигалем, але остаточного рішення уряду так і не почув. Львів очікує, що постанову про карантин вихідного дня відредагують, щоб вона відповідала "здоровому глузду".

Львівські підприємці допомагають у боротьбі з коронавірусом

Міський голова розповів, що у лікарні швидкої допомоги за 3 тижні збудували нове відділення для хворих на коронавірус. На це витратили близько 10 мільйонів гривень, які дали львівські підприємці.

"А зараз той бізнес, який допомагає людям, уряд знищує. Якщо вони вміють працювати, вміють організовувати безпечний процес діяльності, то чому їм забороняти це робити? Всі кваліфіковані медики наголошують на тому, що карантин вихідного дня не має логічного підґрунтя. Я на стороні підприємців", – підсумував Садовий.

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