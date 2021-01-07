У Львові за добу згоріли 2 іномарки: фото згарища
У Львові 6 січня згоріли 2 автомобілі / ДСНС Львівщини
У львові 6 січня згоріли 2 автомобілі – Renault Espace та Peugeot 309. Обидва авто сильно постраждали. Проте надзвичайники врятували їх від повного знищення.
Перший автомобіль загорівся близько 10:49 на вулиці Дудаєва. Своєю чергою, другий спалахнув на вулиці Сахарова близько 17:19. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.
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Як загорівся Renault Espace
- Близько 10:49 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в автівці Renault Espace, яку припаркували на вулиці Дудаєва.
- Об 11:01 пожежу вдалось локалізувати, а вже через 5 хвилин рятувальники повністю загасили вогонь.
- Полум'я знищило моторний відсік автівки. Проте саме авто врятували.
- До ліквідації займання залучили 1 одиницю спецтехніки та 5 надзвичайників.
- Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.
- Причини виникнення займання встановлюють правоохоронці.
Дивіться фото, як горів Renault Espace / Фото ДСНС Львівщини
Як загорівся Peugeot 309
- Цього ж дня близько 17:19 до надзвичайників надійшло ще одне повідомлення про пожежу в автівці.
- Цього разу загорівся Peugeot 309 на вулиці Сахарова. На місце виклику, не гаючи ні хвилини, виїхали надзвичайники.
- Власник за допомогою вогнегасника намагався сам ліквідувати займання, але йому не вдавалось цього зробити.
- Чоловікові пощастило, що за лічені хвилини йому на допомогу приїхали вогнеборці.
- Рятувальники локалізували пожежу о 17:32, а о 17:36 її повністю подолали.
- Вогонь знищив панель приладів автівки та пошкодив салон.
- До ліквідації займання залучили 1 одиницю спецтехніки та 4 вогнеборців.
- Внаслідок пожежі ніхто з людей не травмувався.
- Причини займання автомобіля встановлять правоохоронці.
Peugeot 309 загорівся на вулиці Сахарова близько 17:19 / Фото ДСНС Львівщини
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