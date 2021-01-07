У львові 6 січня згоріли 2 автомобілі – Renault Espace та Peugeot 309. Обидва авто сильно постраждали. Проте надзвичайники врятували їх від повного знищення.

Перший автомобіль загорівся близько 10:49 на вулиці Дудаєва. Своєю чергою, другий спалахнув на вулиці Сахарова близько 17:19. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини. Цікаво На Львівщині пожежники потрапили в ДТП, коли їхали на виклик: що відомо Як загорівся Renault Espace Близько 10:49 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в автівці Renault Espace, яку припаркували на вулиці Дудаєва.

Об 11:01 пожежу вдалось локалізувати, а вже через 5 хвилин рятувальники повністю загасили вогонь.

Полум'я знищило моторний відсік автівки. Проте саме авто врятували.

До ліквідації займання залучили 1 одиницю спецтехніки та 5 надзвичайників.

Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.

Причини виникнення займання встановлюють правоохоронці. Дивіться фото, як горів Renault Espace / Фото ДСНС Львівщини Як загорівся Peugeot 309 Цього ж дня близько 17:19 до надзвичайників надійшло ще одне повідомлення про пожежу в автівці.

Цього разу загорівся Peugeot 309 на вулиці Сахарова. На місце виклику, не гаючи ні хвилини, виїхали надзвичайники.

Власник за допомогою вогнегасника намагався сам ліквідувати займання, але йому не вдавалось цього зробити.

Чоловікові пощастило, що за лічені хвилини йому на допомогу приїхали вогнеборці.

Рятувальники локалізували пожежу о 17:32, а о 17:36 її повністю подолали.

Вогонь знищив панель приладів автівки та пошкодив салон.

До ліквідації займання залучили 1 одиницю спецтехніки та 4 вогнеборців.

Внаслідок пожежі ніхто з людей не травмувався.

Причини займання автомобіля встановлять правоохоронці.

Peugeot 309 загорівся на вулиці Сахарова близько 17:19 / Фото ДСНС Львівщини