Разом із продовженням посиленого карантину до 12 квітня у Львові призупиняють роботу кількох популярних закладів. Рішення вступає в дію з 30 березня. Його аргументують порушенням карантинних обмежень.

Це рішення ухвалила комісія надзвичайних ситуацій Львівської міськради. Серед закладів, яким заборонять працювати, – McDonalds, Evа та "Епіцентр". Детальніше Локдаун у Львові продовжили до 12 квітня Чому заклади закривають На засіданні комісії, крім продовження карантину, розглянули й подання правоохоронців. У ньому був список закладів і магазинів, які раніше порушували епідеміологічні обмеження. Комісія вирішила припинити їх роботу на період посиленого карантину. Кому заборонять працювати Будівельний гіпермаркет "Епіцентр" на вулиці Богдана Хмельницького, 188.

Магазин косметики та побутової хімії Eva на проспекті Чорновола, 1.

Фастфуд McDonald's на проспекті Шевченка, 7.

Паб "Братиська" на вулиці Січових Стрільців, 3.

Бар "Гребуче Ябко" на вулиці Староєврейська, 20.

Ресторан Yoki на вулиці Гнатюка, 12а.

Нічний клуб "Малевич" на проспекті Чорновола, 2.