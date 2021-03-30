У Львові за порушення карантину закрили кілька популярних закладів: хто не буде працювати
У Львові через порушення карантину закрили кілька популярних закладів / Zaxid.net
Разом із продовженням посиленого карантину до 12 квітня у Львові призупиняють роботу кількох популярних закладів. Рішення вступає в дію з 30 березня. Його аргументують порушенням карантинних обмежень.
Джерело:фейсбук Андрія Садового
Це рішення ухвалила комісія надзвичайних ситуацій Львівської міськради. Серед закладів, яким заборонять працювати, – McDonalds, Evа та "Епіцентр".
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Чому заклади закривають
На засіданні комісії, крім продовження карантину, розглянули й подання правоохоронців. У ньому був список закладів і магазинів, які раніше порушували епідеміологічні обмеження. Комісія вирішила припинити їх роботу на період посиленого карантину.
Кому заборонять працювати
- Будівельний гіпермаркет "Епіцентр" на вулиці Богдана Хмельницького, 188.
- Магазин косметики та побутової хімії Eva на проспекті Чорновола, 1.
- Фастфуд McDonald's на проспекті Шевченка, 7.
- Паб "Братиська" на вулиці Січових Стрільців, 3.
- Бар "Гребуче Ябко" на вулиці Староєврейська, 20.
- Ресторан Yoki на вулиці Гнатюка, 12а.
- Нічний клуб "Малевич" на проспекті Чорновола, 2.
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