У Львові за порушення карантину закрили McDonald's і "Епіцентр"

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Джерело:

фейсбук Андрія Садового

Разом із продовженням посиленого карантину до 12 квітня у Львові призупиняють роботу кількох популярних місць. Але мовиться не про всю мережу, а про окремі заклади. Рішення вступає в дію з 30 березня. Причина – порушення карантинних обмежень.

Це рішення ухвалила комісія надзвичайних ситуацій Львівської міськради. Серед закладів, яким заборонять працювати, McDonald's, Evа та "Епіцентр".

Детальніше Локдаун у Львові продовжили до 12 квітня

Чому заклади закривають

На засіданні комісії, крім продовження карантину, розглянули й подання правоохоронців. У ньому був список закладів і магазинів, де систематично фіксували суттєві порушення епідеміологічних обмежень. Комісія вирішила припинити їх роботу на період посиленого карантину.

Кому заборонять працювати

  • Будівельний гіпермаркет "Епіцентр" на вулиці Богдана Хмельницького, 188.
  • Магазин косметики та побутової хімії Eva на проспекті Чорновола, 1.
  • Фастфуд McDonald's на проспекті Шевченка, 7.
  • Паб "Братиська" на вулиці Січових Стрільців, 3.
  • Бар "Гребуче Ябко" на вулиці Староєврейська, 20.
  • Ресторан Yoki на вулиці Гнатюка, 12а.
  • Нічний клуб "Малевич" на проспекті Чорновола, 2.

Ми готуєм додаткові списки. Сьогодні у нас є вибір: або жити, або померти. Кожного дня кількість людей, які помирають збільшується.
– наголосив мер Львова Андрій Садовий під час брифінгу.

Також міський голова закликав у нелегкий період нашого життя бути мудрими.

Що не працюватиме у локдаун

  • Непродовольчі та змішані ринки.
  • Розважальні заклади.
  • Всі окрім продуктових магазинів (зможуть працювати на винос).
  • Заклади харчування (тільки доставка та на винос).

Громадський транспорт Львова почне працювати в режимі спецперевезень. Також у дитячих садочках створять чергові групи для дітей, батьки яких працюють.

Зверніть увагу! За добу 29 березня у Львові виявили 502 нових випадки COVID-19. Загалом від початку пандемії в місті на коронавірус захворіли понад 50,37 тисячі людей.