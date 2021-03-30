У Львові за порушення карантину закрили McDonald's і "Епіцентр"

Разом із продовженням посиленого карантину до 12 квітня у Львові призупиняють роботу кількох популярних місць. Але мовиться не про всю мережу, а про окремі заклади. Рішення вступає в дію з 30 березня. Причина – порушення карантинних обмежень.

Це рішення ухвалила комісія надзвичайних ситуацій Львівської міськради. Серед закладів, яким заборонять працювати, McDonald's, Evа та "Епіцентр".

Детальніше Локдаун у Львові продовжили до 12 квітня

Чому заклади закривають

На засіданні комісії, крім продовження карантину, розглянули й подання правоохоронців. У ньому був список закладів і магазинів, де систематично фіксували суттєві порушення епідеміологічних обмежень. Комісія вирішила припинити їх роботу на період посиленого карантину.

Кому заборонять працювати

Будівельний гіпермаркет "Епіцентр" на вулиці Богдана Хмельницького, 188.

Магазин косметики та побутової хімії Eva на проспекті Чорновола, 1.

Фастфуд McDonald's на проспекті Шевченка, 7.

Паб "Братиська" на вулиці Січових Стрільців, 3.

Бар "Гребуче Ябко" на вулиці Староєврейська, 20.

Ресторан Yoki на вулиці Гнатюка, 12а.

Нічний клуб "Малевич" на проспекті Чорновола, 2.

Ми готуєм додаткові списки. Сьогодні у нас є вибір: або жити, або померти. Кожного дня кількість людей, які помирають збільшується.

– наголосив мер Львова Андрій Садовий під час брифінгу.

Також міський голова закликав у нелегкий період нашого життя бути мудрими.

Що не працюватиме у локдаун

Непродовольчі та змішані ринки.

Розважальні заклади.

Всі окрім продуктових магазинів (зможуть працювати на винос).

Заклади харчування (тільки доставка та на винос).

Громадський транспорт Львова почне працювати в режимі спецперевезень. Також у дитячих садочках створять чергові групи для дітей, батьки яких працюють.