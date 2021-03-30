У Львові за порушення карантину закрили McDonald's і "Епіцентр"

Джерело:фейсбук Андрія Садового
Разом із продовженням посиленого карантину до 12 квітня у Львові призупиняють роботу кількох популярних місць. Але мовиться не про всю мережу, а про окремі заклади. Рішення вступає в дію з 30 березня. Причина – порушення карантинних обмежень.
Це рішення ухвалила комісія надзвичайних ситуацій Львівської міськради. Серед закладів, яким заборонять працювати, McDonald's, Evа та "Епіцентр".
Детальніше Локдаун у Львові продовжили до 12 квітня
На засіданні комісії, крім продовження карантину, розглянули й подання правоохоронців. У ньому був список закладів і магазинів, де систематично фіксували суттєві порушення епідеміологічних обмежень. Комісія вирішила припинити їх роботу на період посиленого карантину.
Ми готуєм додаткові списки. Сьогодні у нас є вибір: або жити, або померти. Кожного дня кількість людей, які помирають збільшується.
– наголосив мер Львова Андрій Садовий під час брифінгу.
Також міський голова закликав у нелегкий період нашого життя бути мудрими.
Громадський транспорт Львова почне працювати в режимі спецперевезень. Також у дитячих садочках створять чергові групи для дітей, батьки яких працюють.Зверніть увагу! За добу 29 березня у Львові виявили 502 нових випадки COVID-19. Загалом від початку пандемії в місті на коронавірус захворіли понад 50,37 тисячі людей.