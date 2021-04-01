У Львові зачинили 20 нічних клубів, які працювали у локдаун
У Львові досить складна ситуація з коронавірусом. Міська комісія з питань ТЕБ та НС 1 квітня вирішила зачинити 20 нічних розважальних закладів, які працювали у карантин.
Джерело:ZAXID.NET
Локдаун у Львові триватиме до 12 квітня. Згідно з карантинними обмеженнями, які діють у місті, заклади громадського харчування можуть працювати лише на доставку або на виніс.
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Міська комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 1 квітня вирішила зачинити усі нічні розважальні заклади Львова, які працювали попри карантин. Окрім цього, комісія заборонила ресторанам та кафе, які працюють на виніс, продавати алкоголь.
З 2 квітня не працюватимуть 20 нічних закладів:
- Fashion Club, вулиця Підкови, 1;
- Faces, проспект Свободи, 5;
- Rafinad, вулиця Руданського, 1;
- Split Club, площа Міцкевича, 6/7;
- Malevich проспект Чорновола, 2;
- Шоу-бар "Ерос", площа Ринок, 11;
- "Білий кролик", вулиця Галицька, 21;
- De Luxe, вулиця Володимира Великого, 2;
- "Галерея лицарів", проспект Свободи, 16 – 18;
- "Занзібар", вулиця Липинського, 36;
- "Одеон", вулиця Наукова, 7-а;
- "Левел-Рум", вулиця Гетьмана Мазепи, 11;
- Fest Republic, вулиця Старознесенська, 24 – 26;
- HiresH Night Club, площа Петрушевича;
- "Клауд", площа Соборна, 14;
- ресторан-пивоварня "Старгород", вулиця Римлянина, 1;
- шоу-бар "Казанова", вулиця Ставропігійська, 7;
- арт-кафе "Арт-хол", проїзд Крива Липа, 6;
- бар RestBar13, вулиця Беринди, 2;
- "Клуб", проспект Шевченка, 10.
Також комісія отримала інформацію про порушення карантину на ринках "Шувар" й "Галицьке перехрестя" та у супермаркеті "Сільпо", що розташований на вулиці Хмельницького, 214. Власники цих підприємств отримають попередження від мерії. У разі, якщо вони не усунуть порушень, то їм заборонять працювати.
Також попередження отримали кав’ярня "Seven heaven", що в ТЦ "Інтерсіті", та магазин "Аксесуари до мобільних телефонів" у ТРЦ Victoria Gardens.
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