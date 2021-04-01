У Львові досить складна ситуація з коронавірусом. Міська комісія з питань ТЕБ та НС 1 квітня вирішила зачинити 20 нічних розважальних закладів, які працювали у карантин.

Локдаун у Львові триватиме до 12 квітня. Згідно з карантинними обмеженнями, які діють у місті, заклади громадського харчування можуть працювати лише на доставку або на виніс.

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Міська комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 1 квітня вирішила зачинити усі нічні розважальні заклади Львова, які працювали попри карантин. Окрім цього, комісія заборонила ресторанам та кафе, які працюють на виніс, продавати алкоголь.

З 2 квітня не працюватимуть 20 нічних закладів:

Fashion Club, вулиця Підкови, 1;

Faces, проспект Свободи, 5;

Rafinad, вулиця Руданського, 1;

Split Club, площа Міцкевича, 6/7;

Malevich проспект Чорновола, 2;

Шоу-бар "Ерос", площа Ринок, 11;

"Білий кролик", вулиця Галицька, 21;

De Luxe, вулиця Володимира Великого, 2;

"Галерея лицарів", проспект Свободи, 16 – 18;

"Занзібар", вулиця Липинського, 36;

"Одеон", вулиця Наукова, 7-а;

"Левел-Рум", вулиця Гетьмана Мазепи, 11;

Fest Republic, вулиця Старознесенська, 24 – 26;

HiresH Night Club, площа Петрушевича;

"Клауд", площа Соборна, 14;

ресторан-пивоварня "Старгород", вулиця Римлянина, 1;

шоу-бар "Казанова", вулиця Ставропігійська, 7;

арт-кафе "Арт-хол", проїзд Крива Липа, 6;

бар RestBar13, вулиця Беринди, 2;

"Клуб", проспект Шевченка, 10.

Також комісія отримала інформацію про порушення карантину на ринках "Шувар" й "Галицьке перехрестя" та у супермаркеті "Сільпо", що розташований на вулиці Хмельницького, 214. Власники цих підприємств отримають попередження від мерії. У разі, якщо вони не усунуть порушень, то їм заборонять працювати.

Також попередження отримали кав’ярня "Seven heaven", що в ТЦ "Інтерсіті", та магазин "Аксесуари до мобільних телефонів" у ТРЦ Victoria Gardens.



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